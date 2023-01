Poker Live 5 gennaio 2023. Non solo IPO (abbiamo parlato qui del day1A), il nuovo anno inizia con altri tornei in giro per il mondo, come le World Series of Poker Circuit dal King’s Casino di Rozvadov, o il Borgata Poker che torna negli Stati Uniti.

Poker Live 5 gennaio 2023: iniziano le WSOP Circuit

Il Wsop Circuit Mini Main Event è iniziato nella consueta casa europea delle World Series of Poker, il King’s Casino di Rozvadov. Al day1A sono arrivati 194 iscritti per un torneo da €250 di buy-in che mette in palio mezzo milione di euro garantito.

20 giocatori hanno passato il taglio della prima giornata, e sono già tutti a premio secondo la struttura WSOPC. Al comando troviamo un tedesco (strano!), TURLI che si avvicina a 1.5 milioni in chips, seguito dallo slovacco Martin Vaclavik con 1,3 milioni e dal bosniaco “MIB” con 1,1 milioni.

Nessun italiano si è qualificato per il Day2 dal primo giorno di gara. Oggi alle 15 si parte col satellite per il Flight B.

The Return, Borgata Championship Event

Uno dei tornei più noti al mondo torna negli Stati Uniti dove ieri si è giocato il day1A del $5,300 The Return, torneo che fa parte della kermesse The Return – A Borgata Championship Event dal mitico casino di Atlantic City.

Il torneo ha un montepremi garantito da $3 milioni e nel primo flight di qualificazione ci sono stati 562 entries. A fine giornata il chipleader è Adam Adler con 366,500 gettoni, ma attenzione alla texana Dusti Smith che lo tallona da vicino con 355K.

Passano il taglio altri nomi eccellenti del poker mondiale: Chance Kornuth, Jesse Lonis, Adam Hendrix, Alex Foxen, Kristen Foxen, Chris Brewer, Nick Palma, Blake Bohn e Dan Zack. C’è anche Ryan Dodd che torna in gioco 24 ore dopo il 9° posto al $2,200 Mystery Bounty in cui è stato il fortunato che ha trovato la busta con la taglia da 250K.