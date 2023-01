IPO San Marino 2023. La stagione di poker live 2023 inizia ufficialmente dal Italian Poker Open che è iniziato nella repubblica del titano. Nicola Angelini (foto Facebook) si mette subito in mostra come chipleader del day1A.

IPO San Marino 2023: Nicola Angelini chipleader

Nella repubblica del Titano è iniziatp il Main Event €550 IPO San Marino da 1 milione di euro garantito di montepremi. Al day1A hanno partecipato in 366 e il migliore a fine giornata è stato Nicola Angelini che dopo 13 livelli di gioco ha imbustato 709.000 chips.

In 70 sono passati al day2 da questo primo flight. Da segnalare Carmine Bevilacqua al 2° posto in classifica con 542.000 chips, ma molto staccato dal chipleader.

Marcello Miniucchi manca il ticket per un pelo

IPO mette in palio un premio anche a fine day1. I primi 20 del chipcount infatti ricevono un ticket da 1.100 euro per IPO Master al Grand Casinò di Liechtenstein, dal 18 al 23 febbraio. Marcello Miniucchi (noto anche online col nick name Cavendramin) manca questo premio per appena 7.000 chips, chiudendo al 21° posto. Vediamo la top-10 a fine giornata:

ANGELINI NICOLA 709000

BEVILACQUA CARMINE 542000

INFANTINO SANTINO 512000

NIKI PRELA 432000

IMPERATORI FEDERICO 389000

GREGORACE FRANCESCO 385000

JANSEN SEBASTIAANGERHARDUS 360000

LANGERO CLAUDIO 348000

FALLICA GIUSEPPE 339000

ZIZZO CHRISTIAN 328000