High Roller Estrellas Poker Tour. Da Malta alla Spagna, la truppa azzurra di torneisti che non è andata a Las Vegas continua a vincere anche in Europa. Dopo il successo di Simone Andrian al Summer Poker Festival di Malta, arriva anche il successo di Simone Pascucci (in foto) al High Roller del Estrellas Poker Tour by Pokerstars. Fabio Peluso al comando su Marco Cipriani al day2 del Main Event. Continua anche il France Poker Festival.

High Roller Estrellas Poker Tour: vince Simone Pascucci

Un finale tutto italiano in terra spagnola. Al 2.200€ High Roller del Estrellas Poker Tour Castellón sono Simone Pascucci e Luca Cristantielli a giocarsi il titolo e la prima moneta da quasi 30K. La mano decisiva vede Cristianelli ai resti con 8-7 su Flop 8-10-10. Pascucci chiama con due over card, K-J. Al Turn e al River arrivano due Jack che danno la vittoria a simopascu96.

Al tavolo finale avevamo un terzo italiano noto, Luca Stevanato che chiude al 5° posto per un premio da €7.780. Prima era uscito, non a premio, un altro giocatore azzurro, Mario Colavita.

High Roller Estrellas Poker Tour: Risultati Tavolo Finale

Ecco la top-6 dei giocatori che sono andati a premio, dopo l’eliminazione al 7° posto di Tobias Garp che scoppia la bolla.

HIGH ROLLER ESTRELLAS POKER TOUR

1 S. Pascucci 29.800€

2 L. Cristantielli 19.450€

3 N. Van Bemmel 13.390€

4 I. Karatayen 9.930€

5 L. Stevanato 7.780€

6 M. Oprea 6.050€

Estrellas Poker Tour: Main Event con un ottimo Fabio Peluso

Vediamo anche il Main Event del Estrellas Poker Tour Castellón e anche da li arrivano buone notizie visto che tra gli 81 Players left al day2 abbiamo un italiano al comando, Fabio Peluso. Noto con il nickname di backdoorAK, Peluso svetta a 357.800 su Marco Cipriani che lo segue con 305K. Ci sono molti italiani noti visto che al day2 ritroveremo anche Simone Andrian (96.800 chips), Matteo Calzoni (91.700), Mario Colavita (91.600) e Gianluca Escobar (82.100).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT ESTRELLAS

FABIO PELUSO 357.800

MARCO CIPRIANI 305.000

LUIS MANUEL FERNANDEZ 264.400

KEVIN NAVARRO 206.600

IVAN KUZIV 202.500

SORAYA ESTRADA 197.100

BRANDOM MIFSUD 197.000

IMAN GHASHAYAR 196.600

PAULA SANCHEZ 187.000

KOSTANTYN BOCHARON 182.600

France Poker Festival Day 1B, non passa nessun azzurro

Al King’s Resort di Rozvadov continua il €300 Main Event del France Poker Festival che dopo i 49 iscritti del day1A, con un ottimo Marco Di Persio, al day1B le iscrizioni salgono a 169 Players, con 18 giocatori che passano al day2, anche se tra loro non c’è nemmeno un azzurro. Il chipleader assoluto è al momento il britannico George Ralph De Bathe, che imbusta 938,000 gettoni, davanti a Oleg Vayman che si ferma a 847,000 chips.

Dietro a completare la top-5 ci sono: Konrad Roman Kott (809,000), Giorgi Mevlupishvili Zigigi (726,000) e Silviu Baltateanu (701,000). Oggi si entra davvero nel vivo visto con un doppio flight alle 11 e alle 18 per questo evento da 500mila euro garantiti.

CHIPCOUNT DAY1B FRANDE POKER FESTIVAL

1. Mr. George Ralph De Bathe United Kingdom 938000

2. Oleg Vayman United States 847000

3. Konrad Roman Kott Poland 809000

4. Giorgi Mevlupishvili Zigigi Georgia 726000

5. Silviu Baltateanu Romania 701000

6. Vitalii Shcherba Ukraine 648000

7. Kacper Mateusz Kuzior Poland 640000

8. Alexander Philipp Durchholz Germany 438000

9. Massimiliano Enrico Amato Germany 420000

10.Anthony Benja Mahaut France 417000

11.Armand Muratoglu France 364000

13.Marius Serban Moldoveanu Romania 275000

14.Eusebiu Nicolae Jalba Romania 267000

15.Niv Yakov Ben Avi Israel 257000

16.Nevis Alvisi Italy 173000

17.Adam Stanislaw Siwicki Poland 146000

18.Alexandru Alin Izuric Romania 145000