Poker EM Final Table Main Event. Nicola Angelini c’è, il player romagnolo passa all’atto finale del Main Event ai Campionati Europei in Austria. Intanto continua il Circuito Nacional de Poker al King’s Resort Rozvadov con una giornata da quasi 800 entries.

Poker EM Final Table Main Event: Nicola Angelini in piena corsa

Siamo arrivati al tavolo finale del €2.750 Main Event Poker EM, i campionati europei in corso al Casinò Velden in Austria e dove Nicola Angelini è stato mattatore e protagonista già dalle prime giornate, col 2° posto al 6-max e le giocate spettacolari al High Roller.

JustOneTime_ impone la sua legge e termina la giornata al 3° posto nel chipcount con circa 5 milioni in chips, buoni per 63 big blind, dietro soltanto a Adrian Strobel e Simon Lager avanti di poco, rispettivamente con 5.7 e 5.6 milioni in gettoni.

Tutti i giocatori hanno già assicurato un premio minimo di €19.390, ma tutti puntano alla ricca prima moneta da €154.500, per un torneo che con 305 iscritti ha segnato un proprio record.

Poker EM Final Table Main Event: Chipcount ed altri tornei

CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 ADRIAN STROBEL 5.755.000

2 SIMON LANGER 5.680.000

3 NICOLA ANGELINI 5.035.000

4 MANUEL FRITZ 4.995.000

5 HARALD HEIGL 3.580.000 45

7 JAN BENDIK 2.510.000 31

8 EL VAPO 1.645.000 21

9 SANDRO ZARRIELLO 1.480.000

Non solo Main Event, ieri al Casino Velden si è concluso anche il Side event di Omaha, l’€880 PLO Bounty che ha cisto 148 iscritti e a spuntarla è stato il giocatore di casa Christian Hanschirik. L’austriaco ha incassato la prima moneta da €16.100, ma è da segnalare il podio dell’azzurro Giorgio Donzelli che ha chiuso al 3° posto per €8.100.

In archivio anche il €330 Freezeout che ha visto vincere Vivian Saliba, pro brasiliana che ha avuto la meglio su un field da 176 iscritti, incassando €11.400 di premio dopo aver battuto l’austriaco Helmut Pollak, ultimo ad arrendersi in heads up.

Iniziato il €1.050 Mystery Bounty che ha richiamato 215 giocatori, e 63 di loro hanno passato il taglio verso il day2. Tra loro ancora Luca Laschizza che si era già messo in mostra con un bel 4° posto al High Roller, e che ritroviamo in 33° posizione del chipcount.

Circuito Nacional de Poker: continuano i flight iniziali. Ottimo Mirko Schiano Di Tunnariello

Si continua a giocare anche al King’s Resort Rozvadov col Circuito Nacional de Poker che ieri ha vissuto un doppio flight. In quello mattutino hanno partecipato 394 giocatori, con 45 players left. Un day1C che ha visto l’olandese Rens Buijs (di recente già positivo al France Poker Festival) primeggiare come chipleader con più di 1 milione.

Sopra al milione c’è un altro olandese, Jeffrey Kleijer. Completa il podio l’islandese Sindri Thor Stefansson a 999,000 gettoni e chiudono la top 5 altri due olandesi: Yusuf Kaya (996,000) e Evert Schuit (951,000), per un vero dominio Orange, manco fossimo in Formula 1. Sono sempre tanti i tedeschi a Rozvadov, ben 14 dei 45 players left sono infatti giocatori con bandiera della Germania.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C

1. Rens Joris Arnout Jeroe Buijs 1,089,000

2. Jeffrey Kleijer 1,065,000

3. Sindri Thor Stefansson 999,000

4. Yusuf Kaya 996,000

5. Evert Schuit 951,000

6. Reinhold Josef Dona 788,000

7. Steven John Machin 669,000

8. Valentin Ledo Sousa 629,000

9. “Sutsche” 625,000

10. Zdenek Ruzicka 577,000

Al Day1D, il flight rapido della serra, altri 394 entries con 48 qualificati alla seconda giornata. Al comando Luca Franchini che imbusta 1.2 milioni in gettoni e che nonostante il nome non è italiano ma tedesco. E’ italiano invece chi occupa la 2° posizione, ovvero Mirko Schiano Di Tunnariello, protagonista di un ottima giornata visto che riesce a chiudere sopra il milione, poi arriva Lukas Klima a completare la top-10. A difendere i colori azzurri qui ci hanno pensato anche Martino Cito (400.000) e Jacopo Giacomazzi (239.000).

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D

1. Luca Damiano Franchini Germany 1197000

2. Mirko Schiano Di Tunnariello Italy 1056000

3. Lukas Klima Czech Republic 998000

4. Yarin Yifrah Israel 919000

5. Martin Greizinger Czech Republic 804000

6. Marius Alexandru Gicovanu Romania 776000

7. Werner Ewald Rozbicki Germany 590000

8. Jiri Heidtke Czech Republic 586000

9. Nuno Filipe Pimentel Sequeira Portugal 583000

10. Minh Dang Nguyen Germany 557000

Sabato ci aspettano altri due flight con day1E e day1F, e l’azione continuerà anche domenica con il turbo flight che ci darà i numeri ufficiali del torneo organizzato da EuroRounders, numeri che dovrebbero essere davvero importanti vedendo i quasi 800 entries del venerdì, da aggiungere ai 238 entries del day1A di giovedì.