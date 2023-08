Triton Series 7 agosto 2023. Spettacolo a Londra con le Triton Series. Bryn Kenney vince il $250.000 Luxor Invitational per $6.8 milioni di premio, e torna in testa alla All Time Money List. Phil Ivey (in foto repertorio PIW) batte un colpo al turbo per 1 milione di dollari, 4° successo alle Triton. Iniziato il Main Event con un Dan Cates in super forma. Sempre a Londra si sta giocando il Main Event WSOPC London. Negli States Shaun Deeb vince l’High Roller 25K PLO del Seminole Hard Rock Poker Open.

Triton Series 7 agosto 2023: Bryn Kenney vince e torna in testa alla All Time Money List

La settimana scorsa ci eravamo lasciati con il $250.000 Luxor Invitational che vedeva anche un italiano, cortissimo al day2, Leonardo Drago. La ricchissima prima moneta da $6.680.000 finisce nelle tasche di Bryn Kenney che batte Talal Shakerchi all’heads up finale, con l’imprenditore inglese che continua a non definirsi un pro, ma è sempre presente in questi ricchi tornei, e questa estate ha sfiorato anche un paio di braccialetti WSOP con due final table importanti (2° al Poker Player Championship vinto dall’hall of famer Brian Rast), superando i $18 milioni vinti in carriera.

Tornando a Kenney, questo super colpo da 6.8 milioni di dollari è particolarmente importante, non solo perché è il 3° successo alle Triton Series per l’americano, ma perchè questa vincita lo fa arrivare intorno ai 60 milioni vinti in carriera, permettendo a Kenney di riprendersi il primo posto nella All Time Money List come giocatore più vincente nella storia dei tornei di poker live.

LUXOR INVITATIONAL

1 – Bryn Kenney, Stati Uniti – $ 6.860.000

2 – Talal Shakerchi, Regno Unito – $ 4.650.000

3 – Punnat Punsri, Tailandia – $ 3.107.000

4 – Aleks Ponakovs, Lettonia – $ 2.540.000

5 – Chris Moneymaker, Stati Uniti – $ 2.030.000

6 – Robert Flink, Svezia – $ 1.582, 000

7 – Nick Petrangelo, Stati Uniti – $ 1.170.000

8 – Kayhan Mokri, Norvegia – $ 860.000

9 – James Chen, Taiwan – $ 680.000

Triton Series 7 agosto 2023: il GOAT è tornato, vittoria per Phil Ivey

Nella giornata di domenica batte un colpo un altro grande del poker mondiale, Phil Ivey, che porta a casa l’evento $60,000 NLH Turbo, per quello che è il 4° successo alle Triton Series per il 10 volte campione WSOP che incassa la prima moneta da $1.007.000. L’ultimo ad arrendersi è stato Cary Katz che ha provato a mettere i bastoni tra le ruote ad Ivey, ma ha chiuso come runner up per $715.500.

Al torneo hanno partecipato 61 giocatori per un montepremi di 3.660.000 dollari diviso tra 11 posizione ITM e un premio minimo di 91.500 dollari. A completare il podio Nick Petrangelo che viene eliminato con A-Q dal A-8 di Ivey (8 al flop) che poco prima con J-J si era preso in carico di eliminare anche il brasiliano Rodrigo Selouan al 4° posto. Ivey è un fiume in piena ed inizia il testa a testa finale con un vantaggio enorme su Katz che prova il raddoppio con A-k, ma Ivey lo chiama con Q-8 e trova il trips di donne sul board, per un altra affermazione nella carriera di questo storico giocatore.

$60.000 NLH TURBO

1 – Phil Ivey, USA – $1,007,000

2 – Cary Katz, USA – $715,500

3 – Nick Petrangelo, USA – $468,900

4 – Rodrigo Selouan, Brazil – $360,000

5 – Aleks Ponakovs, Latvia – $285,500

6 – Biao Ding, China – $223,200

7 – Tan Xuan, Malaysia – $175,700

8 – Wai Kin Yong, Malaysia – $137,200

9 – Sam Greenwood, Canada – $104,000

Triton Series 7 agosto 2023: al via il Main Event

E’ iniziato anche il $125.000 Main Event che ha visto 151 iscritti per un montepremi di 18.875.000 dollari che sarà diviso tra i migliori 27 giocatori ITM, con un premio minimo di $189.000, anche se tutti guardano alla prima moneta da 4.185.000 dollari.

Ovviamente il field è impressionante e a comandare il chipcount, dopo la seconda giornata di gioco, troviamo Dan Cates; Jungleman12 imbusta 8.2 milioni in chips, dominando su tutti, ad iniziare da Stephen Chidwick che lo insegue con 6.6 milioni di gettoni. Ancora in corsa anche: Tim Adams (5.150.000), Doug Polk (3.325.000), Juan Pardo (2.500.000) e Isaac Haxton (2.325.000).

CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Dan Cates 8.200.000

2 Stephen Chidwick 6.650.000

3 Jean Noel Thorel 5.650.000

4 Tim Adams 5.150.000

5 Doug Polk 3.325.000

6 Juan Pardo 2.500.000

7 Isaac Haxton 2.325.000

8 James Chen 2.300.000

9 Lun Loon 1.675.000

Qui potete rivedere l’azione del day2 di questo spettacolare Main Event:

WSOP Super Circuit London: al via il Main Event da £1.100

A Londra è iniziato anche il £1.100 Circuit Main Event delle WSOP Super Circuit London, e attenzione, questo non sarà l’unico Main Event visto che domani ne parte un altro, il £3.300 Super Circuit Main Event, con 3 milioni di sterline garantiti. A parte un pò di confusione con le denominazioni dei Main Event, la kermesse londinese di WSOPC continua con in palio tanti soldi, visto che il 12 agosto inizierà anche il £5.500 High Roller con altri 500K garantiti. Ecco le top-10 dei tre flight iniziali.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

WING HONG DANIEL WONG 1,080,000

TRUNG MOC 926,000

REHMAN KASSAM 833,000

HARRY LODGE 690,000

DAVID MCCONACHIE 559,000

MITCHELL THOMAS JOHNSON 473,000

THIEN WU 431,000

TRON DARWIN MCENTEE 426,000

MICHAEL QUINN 415,000

AZIZ BAHAR 411,000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

MARIAN IONUT FARCAS 785,000

VALDIR CORDEIRO 612,000

ALEXANDER JOSEPH RUSSEL BOOTH 561,000

LLIE SMINTANCA 526,000

SYLVAIN LOOSLI 472,000

JO TASHIRO 449,000

JACK ONEILL 448,000

EWEN LOICK TREVIDY 441,000

GIORGIO CRISOSTOMO 405,000

HARRIWIN SELVARAJOO 405,000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1 TURBO

JACK BENSON 609,000

LANDER BERECIARTUA 377,000

KAITIAN ZHENG 299,000

ANISH SURI 251,000

DILDAR SAHOTA 198,000

VICTOR EFFENDI 193,000

ADNAN CHAMAA 173,000

SEBASTIAN MORTENSEN 170,000

STEPHEN PETER CHERRY 161,000

LUKAS GLOOR 148,000

Seminole Hard Rock Poker Open: Shaun Deeb vince il $25K PLO. Doppietta di Sam Sternfield

Spostiamoci negli States dove continua gli eventi del Seminole Hard Rock Poker Open e ieri è andato in archivio il $25,500 buy-in High Roller Pot-Limit Omaha, torneo interessante, non fosse per i numeri davvero bassi, 22 iscritti. A trionfare però c’è un big come Shaun Deeb che ha portato a casa $219,090, di prima moneta dopo aver battuto Roger Teska all’heads up finale. Per il runner up ci sono $141,300. A completare il podio un altro nome noto, Alex Foxen.

Deeb arriva a $12.3 milioni di dollari vinti in carriera in tornei di poker live e questa estate è stato uno dei grandi protagonisti alle WSOP dove ha vinto 6 braccialetti ed ha chiuso al 2° posto per il Player of the Year, superato solo da Ian Matakis.

Un altro protagonista delle ultime giornate dal Seminole Hard Rock Poker Open è proprio un nativo della Florida, Sam Sternfield, che ha vinto due tornei non Hold’em. Prima ha portato a casa il $600 Deep Stack Six-Max Pot-Limit Omaha superando un field da 173 giocatori per una prima moneta da $90,825. Qualche giorno dopo ha concesso il bis al $2,700 Eight-Game Mix da 65 entries, incassando altri $55,745.

Negli ultimi giorni un altro nome importante che ha vinto in questa kermesse di poker negli States è Anthony Zinno, che ha portato a casa l’evento #27, il $1,100 8-Handed PLO, superando la concorrenza di 119 iscritti per $25,714 di prima moneta.