Triton Series Main Event 2023. Tim Adams (in foto) vince l’evento principale delle Triton Series London 2023, completando una doppietta di Main Event in questa kermesse visto che aveva già trionfato nel 2019 in Corea del Sud.

Triton Series Main Event 2023: doppietta per Tim Adams

Si chiude anche il $125.000 Main Event Triton Series Londra 2023 che iniziava con Dan Cates al comando del chipcount. Il protagonista delle prime battute è però Jean Noel Thorel che elimina subito Doug Polk in 9° posizione con K-K che domina il K-Q dello streamer che poco prima aveva dimezzato il suo stack con 9-9 contro 10-10 di Haxton.

Poco dopo il francese vede per 3 volte A-A in poche mani, e se li fa pagare tutti. Prima elimina James Chen in 7° posizione (precedentemente era uscito Lun Loon in 8° posizione), poi raddoppia contro A-K di Chidwick e poi elimina Juan Pardo che non può nulla con K-Q.

Thorel è un fiume in piena e con Q-Q fa fuori anche Stephen Chidwick in 5° posizione poi tocca ad Isaac Haxton fermarsi ai piedi del podio in 4° posizione, e anche qui è Thorel ad eliminare l’avversario con A-5 contro 10-9 dell’inglese. Al 3° posto si ferma Dan Cates e questa volta è Adams a prendersi in carico l’eliminazione con J-J che non lascia scampo al Q-J di jungleman12.

Si va al testa a testa finale che inizia con Jean Noel Thorel in vantaggio, ma una serie di colpi ribaltano la situazione e la fortuna abbandona il francese sul più bello, quando con 9-9 si vede scoppiare dal 8-8 di Tim Adams che con questo colpo vince per la seconda volta in carriera un Main Event Triton Series per $4.185.000 di premio mentre per Thorel c’è comunque un bel premio da $2.830.000.

Tim Adams è un giocatore che conosciamo da anni, e che in tempi non sospetti (2016) abbiamo avuto anche la fortuna di intervistare.

Triton Series Main Event 2023: risultati Final Table

1 – Timothy Adams, Canada – $4,185,000

2 – Jean Noel Thorel, France – $2,830,000

3 – Daniel Cates, USA – $1,940,000

4 – Isaac Haxton, USA – $1,582,000

5 – Stephen Chidwick, UK – $1,260,000

6 – Juan Pardo, Spain – $970,000

7 – James Chen, Taiwan – $705,000

8 – Lun Loon, Malaysia – $510,000

9 – Doug Polk, USA – $422,500