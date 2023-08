Triton Series London 9 agosto 2023. Dopo la doppietta di Tim Adams al Main Event, arriva anche il poker di Danny Yang in tornei Triton Series. Nella giornata di ieri Tang ha vinto il $60.000 NLH.

Triton Series London 9 agosto 2023: Danny Tang cala il poker

Va in archivio anche il $60.000 NLH delle Triton Series in corso a Londra, un torneo che ha richiamato 107 giocatori per un montepremi complessivo di 6.360.000 dollari diviso tra i migliori 17 ITM, con un premio minimo da $100.000 e una prima moneta da $1.600.000.

La seconda giornata di gioco riparte con 35 players left. Juan Pardo scoppia la bolla e manda a premio alcuni nomi noti che però non raggiungono il tavolo finale: Steve O’Dwyer (17°), Nick Petrangelo (16°), Cary Katz (13°), Ben Heath (12°) e Tim Adams (11°).

I primi 2 eliminati sono i giocatori di casa Elio Rion e Lewis Spencer mentre al 7° posto si conclude la corsa del primo big, Mikita Badziakouski, che con A-8 incappa in A-K di Tang che non gli lascia scampo. Subito dopo tocca a Sean Winter e Keat Liu mentre Jason Koon chiude ai piedi del podio.

In 3° posizione si arrende l’austriaco Matthias Eibinger che con A-K è sfortunato contro il Q-6 di Bruno Volkmann che trova la scala sul board. Il brasiliano però non più nulla nel testa a testa finale contro Danny Tang che partiva avanti 3 a 1 in chips. La mano conclusiva vede Volkmann andare all-in con 5-2 su board 3-3-7-4-2 e venire immediatamente chiamato da Tang che con A-5 chiude la scala e incassa la prima moneta da 1.6 milioni di dollari, vincendo il suo 4° titolo Triton Series mentre per il runner up c’è comunque più di 1 milione di dollari di ricompensa.

Triton Series London 9 agosto 2023: risultati final table

FINAL TABLE TRITON $60K NLH

1 – Danny Tang, Hong Kong – $1,600,000

2 – Bruno Volkmann, Brazil – $1,080,000

3 – Matthias Eibinger, Austria – $703,000

4 – Jason Koon, USA – $582,000

5 – Keat Liu Chun, Malaysia – $469,000

6 – Sean Winter, USA – $370,200

7 – Mikita Badziakouski, Belarus – $283,000

8 – Lewis Spencer, UK – $213,000

9 – Elio Rion, UK – $159,000