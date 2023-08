Triton Series Londra Short Deck. Un tavolo finale veloce come non mai e vinto da Wai Kin Yong. Nella capitale inglese continua anche il WSOP Super Circuit col Main Event. Qualche giorno fa Gianluca Speranza (in foto) ha chiuso 5° al torneo da £1.100 ed è in corsa al Super Main Event.

Triton Series Londra Short Deck: vittoria lampo per Wai Kin Yong

Alle Triton Series London continua l’azione ed è andato in archivio il $30.000 Short Deck Ante Only €$350.000GTD, dove ad avere la meglio è stato Wai Kin Yong che vince il suo 4° titolo in carriera alle Triton, un giorno dopo Danny Tang che aveva fatto la stessa cosa col 4° trionfo al $60K NLH.

Yong apre con una vittoria la serie di eventi dedicati allo Short-Deck (si gioca con un mazzo da 36 carte invece del solito da 52). In 37 giocatori hanno preso parte a questo evento e 7 di loro sono andati ITM, con un premio minimo da $58.200 e una prima moneta da $350.000 che come detto è stata vinta da Yong che ha vinto in uno dei final table più veloci di sempre, circa 100 minuti, dopo un infinita bolla scoppiata da Daniel Dvoress che rimane a bocca asciutta

Una volta a premio Stephen Chidwick esce subito alla prima mano con J-J contro K-Q di Paul Phua che sarà proprio l’eliminato successivo al 6° posto. Non è fortunato nemmeno Isaac Haxton che chiude la sua corsa al 5° posto con A-K contro A-Q di Yong mentre Sam Greenwood si ferma ai piedi del podio.

In 3° posizione abbiamo il francese Karl Chappe-Gatien che con l’eliminazione apre al testa a testa finale con Yong che ha però un vantaggio enorme su Chris Brewer che non può niente. Il malese batte l’americano con Q-Q che domina il J-J di Brewer.

Triton Series Londra Short Deck: payout Final Table

PAYOUT SHORT DECK

1 – Wai Kin Yong, Malesia – $ 350.000

2 – Chris Brewer, Stati Uniti – $ 252.400

3 – Karl Chappe-Gatien, Francia – $ 161.000

4 – Sam Greenwood, Canada – $ 122.000

5 – Isaac Haxton, Stati Uniti – $ 94.300

6 – Paul Phua, Malesia – $ 72.100

7 – Stephen Chidwick, Regno Unito – $ 58.200

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

WSOP Super Circuit: il punto della situazione

E’ tempo di fare un pò il punto della situazione sulle WSOP Super Circuit in corso sempre a Londra ormai da giorni. E proprio qualche giorno fa si è concluso il £1.100 Circuit Main Event vinto dal coreano Ji Woon Kim che ha portato a casa anello e prima moneta da £143.000 dopo aver superato l’argentino Jeremias Mendoza, in un tavolo finale dove c’era anche Gianluca Speranza in corsa. Il forte pro italiano si arena però al 5° posto per £27.000, eliminato dall’argentino futuro runner up.

£1.100 MAIN EVENT CIRCUIT

1-Ji Woon Kim £143,000

2-Jeremias Mendoza £117,000

3-Pawel Kabut £63,060

4-Eric Le Goff £40,000

5-Gianluca Speranza £27,000

6-Kevin Gu £20,000

7-Gaspar Neuman £15,000

8-Alexandru Andrei £12,000

9-Ashley Locker £10,000

Si è già concluso anche l’evento #9 della kermesse, il £2,200 High Roller che è stato vinto dal francese Cedric Schwaederle che ha avuto la meglio sui padroni di casa, gli inglesi Harry Lodge e Daren Bloom, incassando una prima moneta da £80,000.

£2.200 HIGH ROLLER

1-Cedric Schwaederle £80,000

2-Harry Lodge £54,000

3-Daren Bloom £37,170

4-Igor D’ursel £29,900

5-Imad Derwiche £24,000

6-Dean Hutchison £18,800

7-Fraser Bellamy £14,100

8-Arnaud Enselme £10,400

9-Tom Arovaara £8,050

Il piatto forte è però il £3.300 Super Circuit Main Event che ha giocato i primi 2 flight. Al Day1A ci sono stati 107 entries con 58 che hanno passato il taglio verso il day2 e Eduards Rakuss al comando del chipcount.

Altri 124 iscritti al day1B che ha lasciato sul campo 64 players left, con Albert Sapiano al comando del chipcount. Ci riprova anche Gianluca Speranza che ritroviamo con 50.300 gettoni imbustati, buoni per il 54° posto nel chipcount. Ecco la top 10 del day1B, e vi ricordiamo che i numeri non sono ancora definitivi visto che c’è un day1C da giocare oggi.