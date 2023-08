WSOP Super Circuit Main Event Londra Day1D. Un Roberto Romanello (in foto by Hendonmob, Partypoker) in grande forma, passa da chipleader al Main Event WSOP a Londra. Al King’s di Rozvadov un altro azzurro passa al day2 del German Poker Open, si tratta di Matteo Intiso.

WSOP Super Circuit Main Event Londra Day1D: Roberto Romanello in forma

Al Day1C del £3.300 WSOP Super Circuit Main Event partecipano altri 160 giocatori e dopo 8 livelli di gioco sono in 92 a passare il taglio verso il day2. Comanda Yazan Mdanat con 360.300 chips davanti a Michal Spisak-Spisacki con 328K. Sopra ai 300K anche Hong Pham (302K). Tra i big segnaliamo anche l’ex campione del mondo, il norvegese Espen Jorstad che imbusta 96.500 chips.

TOP-10 DAY1C

1 Yazan Mdanat 360,300

2 Michal Spisak-Spisacki 328,100

3 Hong Pham 302,000

4 Jonathan Mychalkiw 291,400

5 Jay Harwood 281,600

6 Glen Gaines 239,900

7 Ewen Trevidy 222,200

8 Sandeep Shah 197,600

9 Christopher McDonald 195,500

10 Amaury Mamou-Mani 193,800

Si è concluso anche il day1D, ultimo flight iniziale del Main Event, quello con meno iscritti, solo una ventina, e tra loro passano in 5, con un Roberto Romanello ispirato al comando del chipcount di questo turno.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1D

1. Roberto Romanello – 234,500

2. Callum Ross – 152,600

3. Hafiz Rashied – 146,700

4. Kenan Taylor – 142,800

5. Janis Karklins – 104,000

German Poker Tour: Day1C, passa Matteo Intiso

Continua anche il €250 German Poker Tour al King’s Resort di Rozvadov dove ieri abbiamo visto passare al day2 Crescimone e Ciulo. Al Day1C tocca ad un altro italiano passare tra i 15 players left, si tratta di Matteo Intiso che con 390.000 gettoni si piazza al 7° posto di un chipcount che vede tre tedeschi al comando (del resto è sempre il German Poker Tour, anche se si gioca in Repubblica Ceca).

Ecco la top-10 del chipcount di giornata, ma siamo ancora lontani dal chiudere i flight dei day1 visto che ce ne sono ancora 4 da giocare.