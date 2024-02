Big Wrap PLO 7 febbraio 2024. Nemmeno il tempo della conclusione del IPS 1 Million sfiorato da Biagio Morciano, che al King’s Casino di Rozvadov si torna subito ai tavoli con la kermesse spettacolare e ricca per gli amanti della variante a quattro carte, l’Omaha. Vediamo i primi risultati.

Big Wrap PLO 7 febbraio 2024: Ribeiro si conferma subito

Tomas Ribeiro porta a casa il torneo inaugurale del Big Wrap PLO, serie di eventi Omaha che si svolgeranno al King’s Casino di Rozvadov in Repubblica Ceca. A questo evento Pot Limit Omaha da €5.000 di buy-in, il 5K PLO Master, hanno partecipato in 103 giocatori e a spuntarla è stato il portoghese Ribeiro che sempre qui, e sempre al PLO, aveva vinto qualche anno fa il suo primo e unico braccialetto WSOPE.

Questa volta per Ribeiro c’è un premio da €130.623, in un torneo dove non si segnalano italiani ITM (aspettiamo con trepidazione Dario Alioto che nella scorsa edizione del Big Wrap fece faville), e dove è proprio il pro di casa Martin Kabrhel (che di recente ha vinto anche l’IPS High Roller qui al King’s) a chiudere in 11° posizione, l’ultima buona per i premi.

FINALE 5K PLO MASTER

1. Tomas Ma Dias Queiroz Ribeiro Portugal € 130.623

2 Tomasz Kozub Poland € 92.863

3 Narcis Gabriel Nedelcu Romania € 60.800

4 Omar Francisco Eljach Huang Sweden € 46.788

5 Lars Johan J Nordkvist Brodin Sweden € 37.050

6 Joao Pe De Almeida Estanislau Portugal € 28.975

7 Patrik Jaros Czech Republic € 22.800

8 Bernd Christian Gleissner Germany € 17.813

9 Stanisław Miądzel Poland € 13.538

10 Ruslan Volkov Ukraine € 11.875

11 Martin Kabrhel Entropiq Czech Republic € 11.875

Big Wrap PLO 7 febbraio 2024: Un altro colpo per Papadopoulos

Il €2.200 5-card PLO Knockout (con €1.000 di buy-in riservati alle taglie e modalità Omaha a 5 carte) richiama 92 giocatori e la vittoria questa volta va al forte giocatore greco, Sokratis Papadopoulos, che incassa la prima moneta da €22.771, dopo aver battuto la coppia ucraina formata da Ivan Kolesnikov e Ruslan Lukas che hanno completato il podio. Anche qui non risultato italiani a premio.

FINALE 2K 5-CARD PLO KO

1 Sokratis Papadopoulos Greece € 22.771

2 Ivan Kolesnikov Ukraine € 16.187

3 Ruslan Lukash Ukraine € 10.598

4 Herbert Kern Germany € 8.156

5 Krzysztof Jan Magott Poland € 6.458

6 Sokratis Linaras Greece € 5.051

7 Fabian Leib Germany € 3.974

8 Ioannis Papadopoulos Greece € 3.105

9 Christian Heich Germany € 2.360

10 Leonid Yanovski Israel € 2.070

11 Amarildo Krutaj Greece € 2.070

Due azzurri nel deal del Big Tuesday vinto da Lorenzo Criscuolo

I colori azzurri si muovo nel Big Tuesday, appuntamento fisso del King’s di Rozvadov, da 150€ di buy-in, che ha richiamato 78 giocatori. La vittoria è andata a Lorenzo Criscuolo che ha incassato €2.146 di premio dopo un deal a 4 col tedesco BAKI, col ceco Karlovarský Král e anche con un altro italiano, anzi italiana, Veronica Tuscano che ha incassato €1.704 di premio dopo l’accordo.

Quest’ultima è anche nota per aver scritto un libro sul poker assieme a Fabrizio Corona, che è stato anche uno dei consigli per gli acquisti e per i regali di natale dei pokeristi e che vediamo in una foto di repertorio di PIW, quando l’abbiamo incontrata durante un Tana delle Tigri, ma ancora era necessaria la mascherina.

FINALE BIG TUESDAY

1 Leonardo Criscuolo Italy € 2.146

2 BAKI Germany € 1.788

3 Karlovarský Král Czech Republic € 1.712

4 Veronica Tuscano Italy € 1.704

5 Shota Lortkipanidze Georgia € 790

6 Semi Djelassi Germany € 617

7 Rindergulasch Germany € 491

8 Holger Rudolf Germany € 385