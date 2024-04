Poker Live programma tornei aprile 2024. Vediamo gli eventi di poker live più interessanti che ci attendono questo mese. Aprile diventa il mese del EPT Montecarlo, un tempo tappa conclusiva del circuito European Poker Tour, ora 2° tappa del calendario 2024. Questo è anche il mese del ritorno a Bratislava del Tana delle Tigri (e pochi giorni prima del WPT Prime, sempre in Slovacchia).

Poker Live programma tornei aprile 2024: primi eventi del mese

Aprile, per gli appassionati del poker live italiani, è un mese davvero importante in Europa. Si inizia con il Battle of Malta dal 3 al 10 aprile con mezzo milione di euro garantiti e tanti tornei per tutte le tasche, anche se il Main Event è il torneo principale, al via con 5 flight iniziali e il gran finale mercoledì 10 aprile (buy-in di €600). Ulteriori info QUI.

Negli stessi giorni (3-8 aprile) si gioca anche l’EPM Mystery Bounty Edition al King’s Casino di Rozvadov dove il poker live non si ferma mai. In gioco anche al Perla di Nova Gorica con il Perla Poker Festival dal 4 al 8 aprile, il torneo organizzato dallo stesso casino sloveno, con 100 mila euro garantiti di montepremi. Il Main Event inizia il 6 aprile con 4 flight e un buy-in variabile in base al giorno di iscrizione (si va da €300 a €500).Il gran finale è atteso per lunedì 8 aprile. Clicca QUI per altri dettagli e il programma completo.

10 giorni di poker live anche oltre manica con il GUKPT Edinburgh Leg 4 dal 4 al 14 aprile, mentre dal 5 aprile si torna nell’Isola del mediterraneo per l’EAPT Malta che durerà fino al 15 aprile.

Atteso anche il ritorno a Bratislava del WPT Prime, il circuito minore del World Poker Tour, che ha già giocato in Slovacchia lo scorso anno, e si ripresenta con una serie di tornei dal 5 al 15 aprile, che ovviamente culmineranno col Main Event da €1.100 di buy-in, in programma dal 11 al 15 aprile. Sempre a Bratislava, in quei giorni, il casino ne approfitta anche per proporre il proprio torneo speciale, il Banco Casino Masters €250k GTD dal 8 al 15 aprile.

Poker Live programma tornei aprile 2024: i tornei di metà mese

Il Benelux Classics 2024 si gioca a Rozvadov (ovviamente al King’s) dal 10 al 15 aprile mentre dal 11 al 14 avremo l’Irish Poker Tour, col Connacht Poker Festival a Galway. Rimaniamo in Gran Bretagna dal 15 al 21 aprile con l’UK Poker League by 888poker che ha in programma la tappa di Manchester mentre a Gamprin-Bendern torna il Wolf Millionaire in una lunga kermesse dal 11 al 23 aprile.

Sono due i tornei di metà mese più importanti ed interessanti per i Players italiani. Entrambi iniziano il 18 aprile. Il Tana delle Tigri torna a Bratislava, al Banco Casino, per una ricca edizione da 400K garantiti, tanti tornei super giocabili, buy-in per tutte le tasche, e come sempre il nostro Blog Live con info, foto, video, interviste e aggiornamenti sul Main Event che si giocherà da martedì 23 aprile, e andrà avanti fino a domenica 28. QUI trovi tutto sulla prossima tappa dello storico circuito low buy-in della CDS Events.

Il 18 aprile inizia anche ISOP Stage 5 da una location in cui spesso gioca anche il Tana, ovvero il Perla di Nova Gorica. Siamo già al 5° stage della stagione 2024 dell’Italian Series of Poker, con un Main Event da 4 flight iniziali e buy-in variabile (da €300 a €500 in base al giorno di iscrizione. Il 19 aprile spazio anche alle varianti con l’Omaha Main. Trovi il calendario completo e tutti i dettagli QUI.

Poker Live programma tornei aprile 2024: si chiude col botto, EPT Montecarlo

Anche il circuito sloveno gioca a Rozvadov, un vero smacco per il Perla. Dal 17 al 22 aprile si gioca infatti lo Slovenian Poker Tour Half Million Master al King’s. Dal 22 aprile si torna per la 3° volta a St. Julian’s con il Malta Poker Festival – Spring Edition che continuerà fino al 29 aprile. In quei giorni si gioca anche il German Poker Days, sempre a Rozvadov, dove si è da poco concluso il German Poker Master. Il Main event si concluderà il 28 aprile.

L’EPT Montecarlo non avrà più il fascino di un tempo, quando era la tappa del gran finale da 10K di buy-in della stagione dell’European Poker Tour, ma anche come 2° evento del 2024 del più importante circuito europeo, rimane un torneo unico per location ed importanza, un evento mondiale a cui partecipano sempre tanti big attirati in Costa Azzurra dai premi milionari di questo torneo che si giocherà dal 24 aprile al 4 maggio, con tanti tornei. Oltre al Main Event ci saranno infatti tanti Side e anche i ricchissimi High Roller e Super High Roller, senza dimenticare i tornei di “aperitivo” delle France Poker Series. Ecco il calendario dei principali tornei, mentre QUI trovate lo schedule completo e tutto le info che vi servono per partecipare a questo straordinario evento, sempre che il bankroll ve lo permetta.

FPS:

Main Event FPS: dal 24 al 28 aprile – €1.100

FPS Cup: date da confermare – €550

FPS High Roller: date da confermare – €2.200

EPT:

Super High Roller EPT: date da confermare – €100.000

Main Event EPT: dal 29 aprile al 4 maggio – €5.300

Mystery Bounty EPT: date da confermare – €3.000

EPT High Roller: date da confermare – €25.000

Chiudiamo con un altro torneo molto interessante, sempre in zona, IPO Sanremo. L’Italian Poker Open torna nella città dei fiori per un evento organizzato sempre in collaborazione con Texapoker ed Eurorounders, con un Main Event da 1 milione di euro di montepremi garantito (al via dal 28 aprile) a fronte di un buy-in di soli 550 euro (7 flight iniziali per un torneo che continuerà fino al 7 maggio). IPO ha sempre fatto grandi numeri, 3.762 entries nell’edizione da record del 2022 ma altri 3.560 lo scorso anno. CLICCA QUI per tutti i dettagli.