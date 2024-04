Poker Live 18 aprile 2024. Natale Polizzotto è il migliore in assoluto al day1F del Wolf Millionaire in Liechtenstein, dove passano il taglio di giornata altri 2 azzurri. Intanto a Las Vegas tocca ad Eric Afriat vince l’evento #7 del PokerGO US Poker Open, con un altro 2° posto di Wiessman.

Poker Live 18 aprile 2024: Wolf Millionaire Liechtenstein

In Liechtenstein continua il torneo organizzato da EuroRounders con 1 milione di franchi svizzeri garantiti, il Wolf Millionaire che ieri ha chiuso l’ultimo flight con chipleader bonuses (che premia i 3 migliori stack con 5mila, 3mila e 2mila franchi), il Day1F al quale hanno partecipato altri 157 entries, e in 27 hanno passato il taglio verso il Day2B.

A fare la differenza questa volta è un italiano, Natale Polizzotto, che a fine giornata imbusta 748.000 gettoni buoni per il chipleader che vince i 5K di premio speciale e stacca Ramed Wakil (676.000) e Loli (561,000) che completano il podio e staccano anche loro gli assegni per i premi speciali. Chiudono la Top 5 Yves Robert Thalmann (554.000) e un altro italiano, Angelo Arossi (485.000).

Queste le parole di Polizzotto (che come vedremo ripartirà dal 3° posto del chipcount generale del day2B) al blog di EuroRounders (dal quale è presa anche la foto copertina): “Sinceramente sono partito card dead tutto il giorno e per stare in piedi ho dovuto inventarmi qualcosa. Al cambio di tavolo erano tutti molto deep, ma giocando in posizione sono riuscito a vincere diversi piatti e costruire uno stack che mi ha permesso di aggredire gli avversari. Non gioco professionalmente perché ho un ristorante e non avrei tempo ma non nego che spesso mi capita, a fine giornata di giocare cash-game. Anche per questo motivo, essendo abituato a gestire stack grossi, mi sono trovato a mio agio questa sera. È la prima volta che chiudo chip leader a un torneo importante, anche perché in genere non riesco mai a farli per svariati motivi. Speriamo di fare bene anche domani”.

Chipcount Wolf Millionaire

Italia a due velocità nella giornata di ieri perché passiamo col chipleader Polizzotto (e con Arossi 5°) ma anche col più corto di giornata, Marco Bigoni che imbusta le briciole (18K).

CHIPCOUNT DAY1F (END)

NATALE POLIZZOTTO IT 748.000 CHF 5.000

RAMED WAKIL CH 676.000 CHF 3.000

LOLI CH 561.500 CHF 2.000

YVES ROBERT THALMANN CH 554.000

ANGELO AROSSI IT 485.000

MARCIN IGOR PUCZYLOWSKI PL 469.500

EMIL BISE CH 441.500

JEAN MICHEL KABBAJ 434.000

XFLIXX DE 390.500

MLADEN FRANCESEVIC CH 373.500

THIERRY SVEN THOMANN CH 353.000

FEDAI YOLCU AT 339.000

HASAN KAPI GARLOBO TR 318.500

MARCEL STUMP CH 317.000

MARIUS-ALEXANDRU GICOVANU RO 305.500

LAM TUNG TRAN DE 303.500

ROBIN MARVIN SCHEIDEGGER CH 291.000

TOSKA DE 289.500

PANDA DE 284.500

IHOR MARCHENKO UA 246.500

ZORAN STOJANOVIC CH 240.500

MARCO BUHOLZER 222.500

FRANZ HERMANN THOMA DE 216.500

ALAIN INREP FR 163.500

ANA CH 149.500

VASILEIOS KOLLIAS GR 77.000

MARCO BIGONI IT 18.000

TOP-10 CHIPCOUNT GENERALE DAY2B (START)

@POSITIV CHI ES 997.000

Andreas Fröhli AT 777.000

NATALE POLIZZOTTO IT 748.000

SAMIYEL DÜZGÜN CH 689.000

RAMED WAKIL CH 676.000

Wuttipong Favre CH 646.500

Hempmaster DE 562.000

LOLI CH 561.500

YVES ROBERT THALMANN CH 554.000

Friedrich Paul Räz CH 534.000

Poker Live 18 aprile 2024: PokerGO US Poker Open

A Las Vegas si è concluso un altro torneo del PokerGO US Poker Open, l’Event #7: $15,100 No-Limit Hold’em dove questa volta la spunta Eric Afriat, giocatore che in carriera può vantare 3 titoli WPT, ma che prima di oggi non aveva mai trionfato al PGT. Lo fa questa volta incassando 288.000 dollari di prima moneta, dopo aver battuto Joey Weissman che chiude da runner up, al 2° tavolo finale consecutivo (aveva fatto 4° all’evento #6 come dicevamo ieri).

A completare il podio troviamo Stephen Chidwick, protagonista di un 3-handed lunghissimo, prima della resa del britannico contro lo stesso futuro campione, Afriat, che con questa vittoria (e un altro piazzamento precedente) supera Jesse Lonis al secondo posto con 378 punti, sempre molti meno rispetto a Aram Zobian che rimane leader della classifica generale con quasi 200 punti di vantaggio.

EVENTO #7 FINALE

1st Eric Afriat Canada $288,000

2nd Joey Weissman United States $187,200

3rd Stephen Chidwick United Kingdom $129,600

4th Sam Laskowitz United States $96,000

5th Sean Winter United States $72,000

6th Bill Klein United States $52,800

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.