La spesa dei giocatori italiani per il poker online a torneo è stata pari a circa 8 milioni di euro nel mese di settembre 2022, dato che ricalca il valore ottenuto nel mese di settembre dello scorso anno.

Pokerstars sempre la comando, ma la quota crolla

Al comando delle sale da poker online, per la quota di mercato sulla spesa dei giocatori nel mese di settembre 2022 è come sempre Pokerstars. Ma c’è da segnalare una forte decrescita della quota passata dal 50% di settembre 2021, agli attuali 40.48%, in calo di circa 10%.

Al secondo posto in classifica troviamo Sisal, con una quota pari al 11.56%, che precede di un soffio E-Play24, che ottiene 11.40%.

Bene Snai e il duo Goldbet-Lottomatica

Ottima anche la quota ottenuta nel mese di settembre da Snai, 9.22%, mentre il duo composto da Goldbet e Lottomatica ottengono insieme il 7.79%.

Più staccate nelle quote troviamo Eurobet, 4.82%, 888 poker 2,88%, BGame 1.60%, completano la Top 10, Betflag con una quota pari al 1.44% e Bet365 ferma al 1.29%.