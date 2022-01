Tornei PokerStars: Giovanni Nava on fire, suo il Super NoS. Il Need va a Riccardo Bonelli

Risultati Pokerstars 27 Gennaio. Grandissimo colpo per Giovanni ‘giannuzzu090’ Nava, che ha messo le mani nel Super Night on Stars delle WS After Party. Shot anche per Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli, vincitore del Need for Speed.

Risultati Pokerstars 27 Gennaio: Giovanni ‘giannuzzu090’ Nava trionfa nel Super NoS

Apriamo il nostro report sui tornei online del giovedì sera con lo splendido successo conquistato da Giovanni ‘giannuzzu090’ Nava nel No Limit Hold’em Super Night on Stars 8-Max Progressive KO, da 250 euro di buy in e da oltre 92.000 euro di montepremi totale (410 entries), targato WS After Party.

Il talentuoso grinder siciliano, di Messina, ha superato al Final Table, tra gli altri, il runner up ‘elbano1986’ (€10.014), il terzo classificato ‘AnsuFati02’ (€5.507) e l’altro regular Paolo ‘folliabartko’ Baroni (€5.970), e si è così portato a casa un bottino complessivo da più di 13.000 euro.

WS After Party: Samuele Pistis secondo nel Bankroll Jump vinto da ‘guidonatale’

Ha invece sfiorato la vittoria nel Bankroll Jump 8-Max Progressive KO (1.144 ingressi per un prize pool da 51.480 euro), sempre delle Winter Series After Party di PokerStars, l’ottimo Samuele ‘sberlocchio’ Pistis. Il player sardo si è fermato solo davanti allo scatenato ‘guidonatale’, primo per 7.096 euro, e si è dovuto accontentare di un premio da 3.714 euro tra moneta e taglie.

Ed è arrivato un secondo posto anche per Nicolò ‘WhyAlw4ysM3_’ Serlenga (€2.755), protagonista nel WS After Party Icy Breeze 6-Max Progressive KO Turbo da 27.765 euro di montepremi (617 iscritti con 50 euro di buy in). In questo caso il grinder ligure ha dovuto cedere il passo a ‘maco90’ che si è aggiudicato ben 3.180 euro.

Risultati Pokerstars 26 Gennaio: Need for Speed a Riccardo Bonelli

Chiudiamo con lo shot piazzato da un sempre bravissimo Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (134 entries). Il marchigiano, di Jesi, ha sconfitto nell’heads up decisivo il rivale ‘muluka91’ (€1.954) e ha potuto festeggiare con 2.635 euro. Sul podio è salito pure ‘Ribo95’ (€1.449).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.