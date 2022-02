Tornei PokerStars: Sunday Special a ‘davideng90’, ‘ManlnBlackk’ batte ‘coinflip21’ e vince l’High Roller

Risultati Pokerstars 31 Gennaio. Trionfo con deal per ‘davideng90’ nel WS After Party Sunday Special. Nessun accordo invece nell’High Roller, dove si è imposto ‘davideng90’ su Mario ‘coinflip21’ Carrascon.

Risultati Pokerstars 31 Gennaio: ‘davideng90’ si prende lo Special, l’High Roller è di ‘ManlnBlackk’

Iniziamo il nostro report, sui tornei online di PokerStars, dal Day2 del WS After Party Sunday Special 8-Max Progressive KO da quasi 160.000 euro di montepremi totale (1.771 ingressi). Alla fine ha avuto la meglio ‘davideng90’ che dopo aver superato allo sprint i compagni di deal ‘Bulsara46′, runner up per 10.321 euro, e ’99holly99’, terzo classificato per 11.501 euro, si è messo in tasca un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da oltre 15.000 euro.

Niente accordi invece nel Final Day del Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito. Tutti gli 8.054 euro del primo premio sono andati a ‘ManlnBlackk’ che ha battuto nell’heads up decisivo il comunque ottimo Mario ‘coinflip21’ Carrascon che si è consolato con un secondo posto da 6.110 euro. Sul podio è salito pure ‘thetrueank’ (€4.635).

Super doppietta per ‘suegno6296’, suoi il NoS e il Colossal Stack delle MicroMillions

Ma la nottata di ieri verrà ricordata per l’incredibile doppietta piazzata da ‘suegno6296’. Il regular di PokerStars si è infatti portato a casa ben 15.930 euro grazie al doppio colpo centrato nel Night on Stars (752 iscritti per 66.780 euro di montepremi) e nell’evento No Limit Hold’em Colossal Stack 8-Max (2.011 entries per 36.198 euro di prize pool) delle MicroMillions appena cominciate.

Nel primo dei 2 successi, quello conquistato alle 03:49 nel Colossal Stack, lo scatenato ‘suegno6296’ ha incassato 5.147 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, ‘betullame11 (€3.668) e ‘gugut88’ (€2.615). Nel secondo, arrivato una ventina di minuti dopo nel NoS, si è invece aggiudicato i 10.783 euro del bottino dopo aver eliminato, in un avvincente finale, i grinder Mauro ‘Romauro96’ Alessi (€7.713) e Andrea ‘ImB0sc495’ Boscani (€5.518).

Risultati Pokerstars 31 Gennaio: shot anche per ‘BarleyKK’

E chiudiamo con il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (181 ingressi) che ha registrato l’acuto di ‘BarleyKK’, ai danni di ‘T-palleggio’ (€2.176) e ‘IMuCkTheNut’ (€1.198), per 2.891 euro di vincita complessiva tra knock out e moneta.

