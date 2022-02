Poker online MTT: super ‘Sw33tButPsych0’ mette tutti knock out nell’Explosive

Risultati MTT 31 Gennaio. Bel colpo per ‘Sw33tButPsych0′ che ha praticamente demolito gli avversari nel Day2 dell’Explosive PKO. E’ andato a segno anche ‘paok010’ che si è confermato “on fire” nel Sunday Light.

Risultati MTT 31 Gennaio: l’Explosive PKO lo vince ‘Sw33tButPsych0’

Ma partiamo dal domenicale del network iPoker, l’Explosive PKO delle 1 Million Euro Series (688 ingressi per 61.920 euro di montepremi totale), che si è chiuso con il successo di ‘Sw33tButPsych0’.

Il vincitore ha incassato quasi 9.700 euro, tra knock out e prima moneta, al termine di una vera e propria cavalcata trionfale che ha visto resistere fino alla fine il buon ‘caaarlesio’, runner up per 6.257 euro. Si è arreso invece non appena approdato sul podio ‘DidYouSeeIT’, terzo per 2.734 euro. Soltanto ottavo, per 1.500 euro di premio, il chipleader del Day1 ‘Schopenhauer2’.

Risultati MTT 31 Gennaio: ‘paok010’ on fire nel Sunday Light

Si è confermato invece in gran spolvero il leader del Sunday Light (375 iscritti per 16.688 euro di prize pool) targato People’s Poker. ‘paok010’ ha infatti ribadito la sua forza nel Final Day e si è cosi preso i 3.216 euro del bottino.

Battuto in heads up ‘mattmatt86’ (€2.328) mentre si è fermato al terzo posto ‘CantFoldAK27’ (€1.639).

Colpo Grosso per ‘Amnesia.Haze’

E ieri sera si è giocato anche il Colpo Grosso Potenziato (69 entries con 109 euro di buy in), targato 888Poker, dove al termine di quasi 6 ore di gioco l’ha spuntata ‘Amnesia.Haze’ per 2.875 euro. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘floyox37off’, secondo per 1.926 euro, mentre ha alzato bandiera bianca poco prima ‘totyno93’, andato in the money per 1.360 euro.

