Tornei PokerStars: ‘ElTopoQ10’ e Donato ‘whitediabolic’ De Bonis comandano nei domenicali, bel colpo per ‘Jison20’

Risultati Pokerstars 6 Febbraio. Ci sono ‘ElTopoQ10’ e Donato ‘whitediabolic’ De Bonis in testa al Sunday Special e all’High Roller. ‘Jison20’ si è invece già preso il Colossal delle MicroMillions.

Risultati Pokerstars 6 Febbraio: ‘ElTopoQ10’ e Donato ‘whitediabolic’ De Bonis puntano i domenicali

Iniziamo il nostro report dai 2 grandi eventi della domenica, il Sunday Special da 100 euro di buy in e da ben 125.280 euro di montepremi totale (1.392 entries) ed il Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (174 iscritti).

Nel torneo più importante c’è ‘ElTopoQ10’, con uno stack da 262.855 gettoni virtuali, in testa ai 144 left. Alle sue spalle troviamo lo scatenato ‘Jison20’, con quasi 260.000, ed il regular Davide ‘davidecalva’ Calvaresi, al momento terzo con poco più di 250.000. Tra i migliori anche ‘hounritardo’, ‘aletph’, ‘snake912006’ e ‘MoChuisle7′.

E’ invece il buon Donato ‘whitediabolic’ De Bonis il leader dell’High Roller. Il lucano, che ha chiuso il Day1 con 94.278 chips, precede nell’ordine ‘anguso69’ con 89.551, ‘VaiSempreTu’ con 82.138, Dario ‘Cifalino91’ Barone con 67.038, ‘fedking92’ con 65.996 e ‘ManlnBlackk’, sesto con con 65.647. In tutto sono 17 i player che ritroveremo al Final Day.

MicroMillions: super shot per ‘Jison20’, vince anche ‘alesoloperto’

E passiamo ai 2 eventi più “hot” delle MicroMillions, il Sunday-Colossal Stack 8-Max da 37.044 euro (2.058 ingressi) e il Sunday-The Big Progressive KO 8-Max da 40.000 euro (4.394 entries), che hanno già assegnato le rispettive prime monete.

I 5.268 euro del Colossal sono andati al già protagonista del Sunday Special, ‘Jison20’, che ha battuto in volata il runner up ‘sashimiditonno’ (€3.754) e il terzo classificato ‘LasVegas239’ (€2.676). I 2.351 euro dell’altro evento se li è messi in tasca ‘alesoloperto’ che ha incassato anche un plus da 1.500 euro grazie alle taglie.

Risultati Pokerstars 6 Febbraio: ‘Biri07501’ shippa il Need

Chiudiamo con il solito Need for Speed, giocato stavolta in modalità Progressive KO 8-Max Turbo (134 iscritti), che è stato contrassegnato dall’acuto di ‘Biri07501’, primo per 3.010 euro, arrivato al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, ‘M.Ghiglione’ (€1.823), ‘oisselino’ (€1.015) e Andrea ‘Andreacigna’ Pini (€713).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.