Poker online MTT: ‘Pigstone’ ci prova nel Royal, Colpo Grosso per ‘floyox37off’

Risultati MTT 6 Febbraio. Secondo report sui tornei domenicali con i risultati finali del Colpo Grosso e del Closer ed il resoconto dei Day1 del Royal e del Super Sunday.

Risultati MTT 6 Febbraio: shot per ‘floyox37off’, suo il Colpo Grosso

Ma partiamo dal domenicale targato 888poker, il Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 24.700 euro di montepremi totale (196 iscritti), che ha registrato l’exploit di ‘floyox37off’ per 5.235 euro di bottino. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato ‘Fantastik55’, runner up per quasi 3.780 euro, mentre si è arreso una volta salito sul podio ‘MastroBrujo’, terzo classificato per 1.992 euro.

Risultati MTT 6 Febbraio: ‘SelfisH57’ vince il The Closer

E’ andato invece a ‘SelfisH57’ il The Closer, da 50 euro di buy in (63 ingressi), della KO Week. Il player di PartyPoker si è messo in tasca 836 euro, tra moneta e taglie, al termine dell’heads up vinto contro ‘D4MM1L3CH1P5’ (€478).

Resta aperto intanto il Main Event che mette in palio 25.000 euro di montepremi con un buy in da 100 euro. Sono infatti ancora 82, con 220 ingressi ma con la late registration che chiude stasera, i giocatori ancora in corsa per la vittoria.

Gli altri domenicali: ‘Pigstone’ on fire nel Royal, ‘PIcciotta12’ comanda nel Super Sunday

Chiudiamo con i Day1 del Royal, con in palio un montepremi garantito da ben 100.000 euro, e del Super Sunday da 20.000 euro di prize pool.

Nel torneo del network iPoker, che ha registrato 397 entries (la registrazione tardiva resta aperta fino all’inizio del Final Day) con 218 left, è volato in testa lo scatenato ‘Pigstone’ con più di 660.000 chips e 253 euro già incassati con i knock out. Lo inseguono ‘rosso72’, con 617.355, ed ‘ELIOS865’, al momento terzo con 532.003.

Nell’evento del circuito People’s Poker, che è stato contrassegnato da 224 entries, è ‘PIcciotta12’ il leader dei 77 sopravvissuti grazie ad uno stack da 242.744 gettoni virtuali.

