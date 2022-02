Tornei PokerStars: deal tra ‘aletph’, Emi Conti e ‘XalchimistaX’ nello Special. ‘spataro99’ e Dario Barone splittano l’HR

Risultati Pokerstars 7 Febbraio. Si è chiuso con un deal a 3, e con la successiva vittoria di ‘aletph’ su Emiliano ‘IfAc2gUd2WiN’ Conti e ‘XalchimistaX’, il Sunday Special. Accordo anche nell’High Roller dove ‘spataro99’ e Dario ‘Cifalino91’ Barone hanno optato per uno split.

Risultati Pokerstars 7 Febbraio: deal nello Special e nell’High Roller

Iniziamo il nostro report, sui tornei online di PokerStars, proprio dai 2 eventi domenicali che hanno registrato entrambi un deal.

Nel Sunday Special, da 100 euro di buy in e da ben 125.280 euro di montepremi totale (1.392 entries), ‘aletph’, Emiliano ‘IfAc2gUd2WiN’ Conti (€12.934) e ‘XalchimistaX’ (€11.868), hanno siglato l’accordo quando si era 3 left, con il primo che si è poi aggiudicato la contesa ed un surplus che gli ha permesso di mettersi in tasca più di 15.000 euro.

Il Sunday High Roller, da 250 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (174 iscritti), è stato invece contrassegnato da un vero e proprio split tra ‘spataro99’ e Dario ‘Cifalino91’ Barone. I 2 hanno infatti deciso di dividersi poco più di 7.000 euro a testa una volta eliminati, al Final Table, i rivali ‘Gasparotto10’ (€4.635), ‘whitediabolic’ (€3.517), ‘Pepitostars’ (€2.668), ‘ManlnBlackk’ (€2.024), ‘anguso69’ (€1.536), ‘fedking92’ (€1.165) e ‘VaiSempreTu’ (€1.165).

Risultati Pokerstars 7 Febbraio: ‘maffo85’ shippa il NoS, Need a ‘ginopaolo666’

Nessun accordo nel Night on Stars (708 entries) e nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (142 entries), dove si sono rispettivamente imposti i player ‘maffo85’ e ‘ginopaolo666’.

Uno scatenato ‘maffo85’ ha superato allo sprint il runner up ‘Goldenboyz_9’ (€7.360) ed il terzo classificato ‘Ste4L7H’ (€5.265) e si è così portato a casa 10.289 euro. ‘ginopaolo666’ si è sbarazzato di ‘BarleyKK’ (€1.380) e ‘sturbao’ (€980) e, tra moneta e taglie, ha incassato quasi 3.000 euro.

MicroMillions: shot per ‘VaiSempreTu’ nel The Big Progressive KO 8-Max

E chiudiamo con i 2 eventi più “hot” delle MicroMillions, il The Big Progressive KO 8-Max da 34.551 euro (3.839 ingressi) e il Colossal Stack 8-Max da 34.038 euro (1.891 ingressi), dove sono arrivati gli acuti di ‘VaiSempreTu’, per 3.382 euro di vincita tra knock out e bottino, e ‘S3scul1Vinc1’, andato a segno per 4.425 euro dopo l’accordo raggiunto con ‘ElNek22’, secondo per 3.925 euro.

