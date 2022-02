Poker online MTT: ‘StepbackAK’ da urlo nel Royal, ‘VivoDiRancore’ si prende il Main KO Week

Risultati MTT 7 Febbraio. Secondo e ultimo report sui tornei domenicali con i risultati del Royal, Main Event KO Week e Super Sunday. Ecco come sono andati…

Risultati MTT 7 Febbraio: super shot per ‘StepbackAK’, suo il Royal

Partiamo dal torneo più cospicuo, il Royal PKO del networ iPoker, con in palio un montepremi totale da oltre 105.000 euro (468 iscritti con un buy in da 250 euro), che ha registrato il trionfo di ‘StepbackAK’.

Per il vincitore è arrivato un bottino davvero niente male da quasi 20.000 euro, tra moneta e taglie, al termine dell’heads up giocato contro il comunque positivo ‘elecam’, secondo classificato per 10.845 euro. Sul podio è salito anche ‘JohnsonLord’, terzo per 6.530 euro di premio, mentre ha chiuso soltanto 42esimo il chipleader del Day1 ‘Pigstone’ (€631).

Risultati MTT 7 Febbraio: ‘VivoDiRancore’ shippa il Main KO Week, Super Sunday a ‘molo16’

Sono andati invece rispettivamente a ‘VivoDiRancore’ e ‘molo16’ i domenicali targati PartyPoker e People’s Poker.

Il primo ha avuto la meglio sui player ‘Tommy_Shelby_’ (€2.575) e ‘Sir10’ (€1.734) e si è così messo in tasca 4.642 euro, grazie anche ai knock out, nel KO Week Main Event (270 partecipanti con 25.000 euro di garantito). L’altro si è assicurato i 4.374 euro messi in palio nel Super Sunday grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni di ‘bigtrader’ (€3.140) e ‘thearka80’ (€2.210).

“Colpo Grosso” per ‘marrapa81’

E chiudiamo con l’evento top del lunedì sera di 888poker, il Colpo Grosso da 109 euro di buy in, che è stato contrassegnato dal trionfo di ‘marrapa81’. Il reg si è aggiudicato un premio da 2.464 euro, dopo aver siglato un deal con il runner up ‘Frapappina’ (€2.188). Podio, ma senza accordo, anche per il buon ‘tostovip’ (€1.311).

