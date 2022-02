Tornei PokerStars: Ale Meloni secondo nel NoS KO vinto da ‘SOSimo007’, deal nel Need

Risultati Pokerstars 8 Febbraio. L’ha vinto ‘SOSimo007’, che ha battutto in heads up Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni, il Night on Stars del martedì sera. Deal invece, tra ‘mateut80’ e ‘gnanollin’, nel Need for Speed. Ecco il report…

Risultati Pokerstars 8 Febbraio: ‘SOSimo007’ si prende il NoS KO, runner up Ale Meloni

Si è chiuso con il successo di ‘SOSimo007’ il Night on Stars Progressive KO 8-Max, da oltre 41.000 euro di montepremi totale (464 partecipanti), che si è giocato ieri sera nella poker room con la picca rossa. Il vincitore, che ha avuto la meglio in heads up sul comunque ottimo Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni, secondo per 3.174 euro, si è messo in tasca quasi 7.500 euro tra premio e taglie.

Risultati Pokerstars 8 Febbraio: deal tra ‘mateut80’ e ‘gnanollin’ nel Need for Speed

E’ andato invece a ‘mateut80’, dopo il deal siglato con ‘gnanollin’, il Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in e da 10.890 euro di prize pool (121 iscritti). I 2 hanno deciso di non farsi particolarmente male, nello scontro finale, e si sono così divisi circa 2.100 euro a testa una volta bustato ‘Danielona75’ (€1.308).

MicroMillions: super ‘Jean19031978’ nel Big, brillano pure ‘Sebastiano_MP’ e ‘WBOMB669’

Accordo anche nel Colossal Stack 8-Max, da quasi 29.000 euro di montepremi (1.598 entries), delle MicroMillions. ‘Sebastiano_MP’ e ‘WBOMB669’ hanno raggiunto l’intesa prima dell’heads up, per 3.304 euro a testa, con il primo che poi ha incassato gli altri 500 euro lasciati al vincitore per un bottino complessivo da ben 3.804 euro.

Nessun deal nel The Big Progressive KO 8-Max, da 31.257 euro (3.473 paganti con un bay in da 10 euro), dove dopo oltre 7 ore di gioco si è imposto lo scatenato ‘Jean19031978’ che ha incassato più di 3.300 euro tra moneta e knock out. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘itman87’, runner up per 2.021 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio ‘pr693’ che si è consolato con un in the money da 1.303 euro.

