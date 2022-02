Tornei PokerStars: NoS a Davor Lanini, Gennaro D’Amato vince il Big delle MicroMillions

Risultati Pokerstars 11 Febbraio. Bel colpo per Davor Lanini, andato a segno in nottata nel Night on Stars Progressive KO. Shot anche per il buon Gennaro ‘xerin95’ D’Amato, protagonista nel The Big delle MicroMillions. Ecco il report…

Risultati Pokerstars 11 Febbraio: super Davor Lanini nel NoS KO

Partiamo dall’ottimo Davor Lanini che, con il nick ‘DavorLanini’, si è preso il Night on Stars Progressive KO 8-Max da oltre 30.000 euro di montepremi (339 ingressi).

Il player di Parma ha superato nelle fasi più “hot” del torneo i rivali ‘ASopen59O’, runner up per 2.584 euro, e ‘carlooo1987’, terzo classificato per 1.944 euro, e si è portato a casa un bottino, tra moneta e taglie, da quasi 6.000 euro.

Risultati Pokerstars 11 Febbraio: ‘heartquaked’ si prende il Need

E’ andato invece a ‘heartquaked’ il Need for Speed giocato ancora una volta in modalità Progressive KO 8-Max Turbo (97 iscritti). Per il vincitore è arrivata una vincita complessiva da 2.059 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, ‘M3ssiD10s’ (€1.432), ‘pommy1964’ (€851) ed il già piazzato al NoS ‘carlooo1987’ (€595).

MicroMillions: Gennaro ‘xerin95’ D’Amato on fire, suo il Big KO

E chiudiamo, come sempre in queste ultime settimane, con gli eventi più importanti delle MicroMillions: il The Big Progressive KO 8-Max (3.163 entries per 28.467 euro) ed il Colossal Stack 8-Max (1.402 entries per 25.236 euro).

Nel The Big l’ha spuntata il buon Gennaro ‘xerin95’ D’Amato che si è assicurato 3.160 euro, tra knock out e premio, dopo aver battuto nello scontro finale il comunque positivo ‘pietroc98’ (€2.068). Nel Colossal ha prevalso ‘federer74’, per 3.707 euro, grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni di ‘maxcobra72’ (€2.641) e ‘9sblackpair’ (€1.883).

