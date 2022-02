Tornei PokerStars: Sunday High Roller a ‘Jhowen55’, Dario Minieri chiude terzo nel NoS vinto da ‘SOSimo007’

Risultati Pokerstars 14 Febbraio. Alla fine il Sunday High Roller è andato ad un super ‘Jhowen55’. Bel colpo anche per ‘SOSimo007’ che si è preso il Night on Stars, dove si è piazzato terzo Dario Minieri. Ecco il report…

Risultati Pokerstars 14 Febbraio: ‘Jhowen55’ on fire nel Sunday High Roller

Iniziamo dal domenicale, l’High Roller da 250 euro di buy in e da oltre 36.000 euro di montepremi totale (163 iscritti), che ha registrato l’acuto di ‘Jhowen55’.

Per lui è arrivata una moneta da 7.384 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche ‘ManlnBlackk’ (€5.602), ‘GabH24’ (€4.250), ‘TotòHyper’ (€3.224), ‘tidus8989’ (€2.446), Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€1.856), ‘fsusct’ (€1.408), ‘bananarepublic4’ (€1.068) ed il chipleader del Day1 ‘This is soo2019’ (€1.068).

Risultati Pokerstars 14 Febbraio: ‘SOSimo007’ vince il NoS, terzo il grande Dario Minieri

Li ha incassati invece ‘SOSimo007’ i 10.231 euro messi in palio nel Night on Stars del lunedì sera (704 entrie per 63.360 euro di prize pool).

Battuto in heads up il comunque positivo ‘777lore46’, secondo per 7.318 euro, mentre si è fermato una volta salito sul podio, per 5.235 euro di premio, l’ex star del poker texas hold’em azzurro Dario ‘D.Minieri’ Minieri.

A segno pure ‘Ribo95’, suo il Need for Speed PKO

E chiudiamo con il Need for Speed Turbo, giocato in modalità Progressive KO 8-Max (151 ingressi per quasi 13.600 euro di montepremi), che ha visto trionfare il buon ‘Ribo95’, primo per 3.634 euro, sugli altri regular Alessandro ‘aleppp’ Giannelli, runner up per 1.446 euro, e Simone ‘simopascu96’ Pascucci, terzo classificato per 1.407 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.