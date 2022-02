Poker online MTT: ‘panaraise98’ shippa l’Explosive, successi anche per i player ‘45746’ e ‘Manux86’

Risultati MTT 14 Febbraio. Gran colpo per Giulio ‘panaraise98’ Colazzo che si è preso l’Explosive Sunday. A segno pure i player ‘45746’ e ‘Manux86’, protagonisti rispettivamente nel Sunday King e nel PKO 8-Max delle IPO Series.

Risultati MTT 14 Febbraio: Super shot per Giulio ‘panaraise98’ Colazzo, suo l’Explosive Sunday

Secondo report sui Day2 dei tornei domenicali e non solo. Partiamo dall’Explosive Sunday, da oltre 55.000 euro di montepremi totale (609 entries), che ha visto trionfare l’ottimo Giulio Colazzo. ‘panaraise98’, questo il suo nick nel network iPoker, si è sbarazzato in heads up di ‘NERKUMA’, secondo per 5.813 euro, e si è così assicurato quasi 8.000 euro di bottino tra moneta e taglie.

Sul podio è salito anche ‘scemokilegge’, terzo per 3.098 euro, mentre ha chiuso soltanto 34esimo il chipleader del Day1 ‘BLF0RZ41NT3R’ che si è comunque consolato con un “in the money” complessivo da 636 euro.

Risultati MTT 14 Febbraio: il Sunday KING lo vince ‘45746’

L’ha vinto invece il player ‘45746’ il torneo domenicale del circuito People’s Poker, il Sunday KING Progressive KO da 35.000 euro garantiti (372 iscritti). Per lui è arrivato un premio da 3.519 euro, più altri 3.387 euro in knock out, al termine di un Final Table in cui erano in gioco, tra gli altri, il runner up ‘meneri’ (€2.547 + €304) ed il terzo classificato ‘LV001C7633’ (€1.793 + €867).

A ‘Manux86’ il PKO 8-Max delle IPO Series

E chiudiamo con il torneo più importante di questo lunedì online targato 888poker, il PKO 8-Max da 109 euro di buy in e da 13.600 euro di prize pool (136 ingressi) delle IPO Series, che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘Manux86’ che, tra primo posto e bounty, si è messo in tasca più di 4.100 euro.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘selmen’ (€1.499) mentre ha alzato bandiera bianca quando si era 3 left ‘Yu_Gi_Oh’ (€938).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.