Tornei PokerStars: Ale Pichierri e Donato De Bonis vincono NoS e Need, il Main Event delle MicroMillions va a ‘spottino414’

Risultati Pokerstars 15 Febbraio. Regular on fire nei tornei online del martedì sera. Ale Pichierri e Donato De Bonis si sono rispettivamente presi NoS e Need mentre Gianluigi Giuliani si è piazzato secondo, dietro ‘spottino414’, nel Main Event delle MicroMillions. Ecco il report…

Risultati Pokerstars 15 Febbraio: ‘Deneb93’ batte ‘TESTADIDONNA’ e trionfa nel NoS KO

Partiamo dal Night on Stars, giocato in modalità Progressive KO 8-Max (663 ingressi per quasi 60.000 euro di montepremi totale), che ha visto trionfare un sempre ottimo Alessandro ‘Deneb93’ Pichierri.

Il talentuoso regular brindisino si è messo in tasca più di 8.100 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€6.217), ‘Jonh Bred’ (€2.712), ‘RenatoINT’ (€2.502), ‘LOLIX75’ (€2.332), ‘scottex85’ (€1.624), ‘aderocchio7’ (€1.114) e ‘giucol74’ (€797).

Risultati Pokerstars 15 Febbraio: shot anche per Donato ‘whitediabolic’ De Bonis, suo il Need

E passiamo al solito Need for Speed Turbo (138 iscritti) che, nell’occasione, ha registrato l’acuto di un altro bravissimo grinder, il buon Donato ‘whitediabolic’ De Bonis. Il lucano ha superato nella fasa clou del torneo i rivali ‘marlboro9155’ (€1.945) e ‘federer74’ (€1.462), e si è così assicurato i 2.588 euro del bottino.

MicroMillions: a ‘spottino414’ il Main Event, runner up Gianluigi Giuliani

Chiudiamo con il Main Event Progressive KO 8-Max delle MicroMillions, 50 euro di buy in e oltre 280.000 euro di montepremi totale (6.231 ingressi), dove l’ha invece spuntata uno scatenato ‘spottino414’ che, tra primo premio e knock out, si è garantito un malloppo davvero pazzesco da 24.371 euro.

L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo Gianluigi ‘AA-GIANLU-AA’ Giuliani che si è consolato con un secondo posto da 19.112 euro. Sul podio è salito anche ‘matadordefo’, terzo classificato per 11.184 euro. Soltanto 67esimo il chipleader del Day1 ‘camionmen89’ (€496).

