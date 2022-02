Risultati MTT online: Giovanni Rizzo batte tutti, suo il Super NoS PKO del giovedì sera

Risultati MTT online 17 Febbraio. E’ tornato al successo Giovanni ‘gioriz’ Rizzo, che si è preso l’atteso Super Night on Stars Progressive KO del giovedì sera. A segno anche ‘peppehunter’ nel Need e ‘Frapappina’ nel PKO Deepstack delle IPO Series.

Risultati MTT online 17 Febbraio: ‘gioriz’ fa la voce grossa nel Super NoS PKO

Gran bel colpo per Giovanni ‘gioriz’ Rizzo, tornato al successo nel torneo più importante del giovedì targato PokerStars: il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max (332 iscritti per oltre 74.000 euro di montepremi totale).

Il talentuoso pro di Parma, ma dal sangue calabrese, si è liberato nel finale dei rivali ‘MeIania’ (€6.390) e ‘VentoDallEst’ (€5.719) e si è così messo in tasca 12.481 euro tra moneta e taglie.

Risultati MTT online 17 Febbraio: ‘peppehunter’ vince il Need for Speed Turbo

L’ha vinto invece ‘peppehunter’ l’altro torneo “hot” della serata, il Need for Speed Turbo (168 ingressi). Il player della poker room con la picca rossa ha sconfitto in heads up il compagno di deal ‘fsusct’, secondo per 2.515 euro, e si è portato a casa un bottino da 2.807 euro.

Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘emanueil86’, terzo per 1.734 euro, mentre si è fermato sul più bello il grinder romano Giulio ‘FabioBorini’ Sonnino, quarto per 1.311 euro di premio.

Gli altri tornei: il PKO Deepstack Turbo delle IPO Series a ‘Frapappina’

E chiudiamo il nostro report sui tornei online con lo shot, da quasi 3.200 euro tra knock out e moneta, che ‘Frapappina’ ha piazzato nel PKO Deepstack Turbo delle IPO Series di 888poker (131 entries per 13.100 euro di prize pool). Qui il ruolo di runner up è toccato al comunque positivo ‘7_Seven_7’ (€1.699), che ha preceduto nel pay out ‘JJoons43’ (€1.032).

