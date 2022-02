Poker online MTT: Colpo Grosso per ‘Tozyzy.28’, ‘buferagmbh’ ci prova nell’Explosive

Risultati MTT 20 Febbraio. Non solo Carnival Series nella domenica del poker online italiano. Si sono infatti giocati il Colpo Grosso e l’High Roller delle IPO Series ed il The Master PKO. Archiviati anche i Day1 dell’Explosive e del Super Sunday.

Risultati MTT 20 Febbraio: shot per ‘Tozyzy.28’, brillano ‘Blissey94’ e ‘S4suk3’

Ma iniziamo il nostro report sugli “altri” tornei online dai 2 eventi targati IPO Series (888poker): il Colpo Grosso Sunday da 109 euro di buy in ed il Sunday High Roller da 250 euro di buy in.

Nel primo, che proponeva un montepremi garantito da 25.000 euro (230 entries), l’ha spuntata ‘Tozyzy.28’, primo per ben 5.596 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure ‘Loi14’ (€4.000), ‘Yu_Gi_Oh’ (€2.849), ‘DAYTONAGOLD’ (€2.046), ‘Leuccio87’ (€1.490), ‘quartuno’ (€1.080), ‘fedeanse’ (€788), ‘_RunAway_’ (€566) ed ‘Esherspoker’ €423.

Il secondo, che ha registrato 45 iscritti con 12.000 euro di bottino, l’ha invece vinto ‘Blissey94’ (€3.267) dopo aver sconfitto in heads up il compagno di deal ‘S4suk3’ (€3.033).

Risultati MTT 20 Febbraio: The Master PKO a ‘uP4cch1Tom4’

E nella serata di ieri è arrivato anche l’acuto di ‘uP4cch1Tom4’ nel The Master PKO da 100 euro di buy in e da 10.000 euro in prize pool garantito (100 iscritti). Il player di PartyPoker ha superato allo sprint il runner up ‘GioySKES’ (€1.583) ed il terzo classificato ‘carlovalenzano’ (€1.202) e si è messo così in tasca più di 2.300 euro tra prima moneta e taglie.

Gli altri domenicali: ‘buferagmbh’ comanda nell’Explosive, ‘TrafalgarDLaw’ nel Super Sunday

Chiudiamo con i 2 tornei ancora in sospeso: l’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da ben 52.143 euro di montepremi totale (573 ingressi ma la con registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Day2), ed il Super Sunday da 20.000 euro garantiti (222 ingressi).

Il torneone del network iPoker ha chiuso il Day1 con 210 Left e la leadership provvisoria di un super ‘buferagmbh’ che ha accumulato uno stack davvero niente male da 195.896 chips. Lo insegue da vicino il buon ‘ZioBricco’, secondo con 190.579, mentre un po’ più staccato troviamo ‘homeless93′, terzo nel count con 156.714 gettoni.

E’ invece ‘TrafalgarDLaw’, con 211.972 chips, a comandare i 76 Left del domenicale del circuito People’s Poker.

