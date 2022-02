Risultati PokerStars: ‘Pigro74’ e ‘geppetto junior’ comandano nel Parade e nell’HIGH ROLLER, ancora a segno Luigi D’Alterio

Risultati Pokerstars 27 Febbraio. Ci sono ‘Pigro74’ e ‘geppetto junior’ in testa ai 2 domenicali: Carnival Parade e HIGH ROLLER. Intanto il buon Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio è andato ancora una volta a segno, suo il Need PKO. Ecco il report…

Risultati Pokerstars 27 Febbraio: ‘Pigro74’ e ‘geppetto junior’ on fire nei Day1 del Parade e dell’HIGH ROLLER

Partiamo dai Day1 del Carnival Parade 8-Max Progressive KO, da 100 euro di buy in e da oltre 125.000 euro di montepremi totale (1.392 entries), e del CARNIVAL HIGH ROLLER Progressive KO 6-Max, da 250 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (327 entries).

Nel primo dei 2 torneoni, che vede ancora in corsa 49 player unici, è volato in testa un super ‘Pigro74’ grazie ad uno stack da 1.862.583 gettoni viruali. Alle sue spalle si sono fatti strada ‘supersettes’, per adesso secondo con 1.645.309, e ‘torello1990’, terzo con 1.606.613. Seguono i regular Alessandro ‘A.Cenciarini’ Cenciarini con 1.561.846 e Giancarlo ‘frezzag’ Frezza con 1.431.620.

C’è invece ‘geppetto junior’, con 935.343 gettoni, in vetta all’HIGH ROLLER. Tra i 64 left troviamo anche gli ottimi ‘realaddicted66’ e ‘RalphCifaretto’, anche loro nel podio momentaneo rispettivamente con 739.552 e 608.349.

Carnival Series: gli altri tornei…

E passiamo agli eventi delle Carnival Series che si sono già conclusi in nottata. Il torneo più interessante, lo Shark Buffet Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in (1.763 entries per 79.335 euro di montepremi), l’ha vinto ‘Astrogoldi’ che ha incassato più di 9.400 euro, tra moneta e taglie, dopo aver piazzato lo sprint decisivo ai danni dei compagni di deal ‘solstizio2’, runner up per 5.843 euro, e Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli, terzo per 4.362 euro.

Bel colpo pure per ‘dondogui’ che si è messo in tasca, senza nessun deal, un totale da 5.331 euro nel Lightning Bolt Progressive KO 7-Max Turbo, da 50 euro di buy in (841 entries per 37.845), al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, anche ‘jace1996’ (€2.984) e il grinder di Seregno Simone ‘spera91’ Speranza (€1.742).

Da segnalare, infine, l’acuto di ‘LAFAL10’, per 4.472 euro di bottino, arrivato nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (345 entries per 31.050 euro).

Risultati Pokerstars 27 Febbraio: Need PKO a Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio

Chiudiamo con il solito Need for Speed, stavolta giocato in modalità Progressive KO 8-Max Turbo (107 entries per 9.630 euro), che ha registrato l’ennesimo shot di Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio. Stavolta il bravissimo regular della poker room con la picca rossa si è portato a casa 2.761 euro dopo aver sconfitto in heads up il comunque positivo ‘galdia’ (€1.181).

