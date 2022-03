Poker online MTT: i chipleader si confermano, ‘1927296331417855’ e ‘vincente731’ si aggiudicano EXPLOSIVE e Sunday Light

Poker online MTT 28 Febbraio. Secondo e ultimo report di giornata con gli altri risultati dei tornei domenicali e non solo.

Poker online MTT 28 Febbraio: EXPLOSIVE Sunday al player ‘1927296331417855’

Tutto confermato all’EXPLOSIVE Sunday del network iPoker, da 100 euro di buy in e da ben 50.000 euro in prize pool (481 entries), dove l’ha spuntata lo scatenato ‘1927296331417855’. Il chiplader del Day1 ha continuato nella sua cavalcata trionfale fino ad aggiudicarsi più di 7.500 euro tra prima moneta e taglie.

Ha provato a fermarlo fino alla fine il comunque positivo ‘Pecoro666’, runner up per 5.786 euro, mentre si è arreso una volta salito sul podio ‘Davis1992Lupo’, terzo classificato per 2.866 euro.

Poker online MTT 28 Febbraio: successi anche per ‘vincente731’ e ‘Getlucky93’

Ed anche il chipleader del Sunday Light del circuito People’s Poker, da 50 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito (327 entries), ha ribadito la verve di domenica sera. ‘vincente731’ si è infatti spinto fino all’heads up, poi vinto contro ‘P4OLOL3NTINI (€2.145), e si è così messo in tasca i quasi 3.000 euro del bottino. Terzo posto per ‘N4p0l3t4n4’ (€1.511).

Niente da fare invece per ‘Th3Pun1sh3r’, leader nel Day1 del The Titan da 125 euro di buy in (188 entries con 25.000 euro di montepremi), che ha chiuso nono per 559 euro di premio. Alla fine nell’evento domenicale di PartyPoker si è imposto ‘Getlucky93’, per 4.044 euro di vincita complessiva, al termine di un ultimo tavolo in ui erano in corsa, tra gli altri, anche ‘Napol1nelCuore’ (€4.063) e ‘peppone2018’ (€1.861).

Gli altri tornei: ‘JJoons43’ si prende il PKO dell’IPO

E chiudiamo con il torneo più importante del lunedì sera targato 888poker, il PKO IPO da 109 euro di buy in e da 12.000 euro in prize pool (76 iscritti con 36 rebuy), che ha visto trionfare ‘JJoons43’, primo per un bottino da 3.262 euro, su ‘Visvitos’ (€1.567) e ‘FolderG0’ (€818).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.