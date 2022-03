Poker online MTT: Carnival Parade a ‘Dueassi78’, Antonio ‘frakkalagan’ Fragale vince il Need

Poker online MTT, i risultati di martedì 1 marzo 2022. Super shot per ‘Dueassi78’ che si è preso il Carnival Parade. Sono andati a segno anche ‘anguso69’, ‘G.Alfieri’, ‘mraxai85’, ‘lezgodancing97’ ed Antonio ‘frakkalagan’ Fragale. Ecco il report…

Poker online MTT 1 Marzo: ‘Dueassi78’ fa la voce grossa, suo il Carnival Parade

Iniziamo dal torneo più “hot” delle Carnival Series, il Carnival Parade 8-Max da 100 euro di buy in e da oltre 56.000 euro di montepremi totale (629 entries), che ha registrato l’acuto di un super ‘Dueassi78’. Il player di PokerStars si è portato a casa un bottino davvero niente male, da 9.289 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘maxy18.F.’ (€6.658) ed il terzo classificato ‘ferocealex’ (€4.772).

Poker online MTT 1 Marzo: ‘anguso69’ e ‘G.Alfieri’ trionfano nello Sharks e nel The Hitman

Quella di ieri è stata anche la serata di ‘anguso69’ e ‘G.Alfieri’, rispettivamente protagonisti nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max, da 50 euro di buy in (1.053 entries per 47.385 euro), e nel The Hitman Progressive KO 7-Max, da 20 euro di buy in (2.091 entries per 37.638 euro), sempre delle Carnival Series.

Il primo si è liberato nella battute finali di ‘Pecora93’ (€4.411) e del buon Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio (€2.745) e si è così aggiudicato un premio complessivo, tra moneta e taglie, da 5.309 euro. Il secondo si è invece messo in tasca quasi 4.000 euro dopo aver superato nello sprint decisivo i comunque bravi ‘Magomarcello’ (€2.862) e ‘paperinik043’ (€1.738).

Carnival Series: gli altri tornei…

Segnaliamo infine i successi di ‘mraxai85’ (€4.709) nel Lightning Bolt 6-Max Progressive KO Turbo da 50 euro di buy in (620 entries per 27.900 euro) e di ‘lezgodancing97’ (€4.189) nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (270 entries per 24.300 euro), dove sono saliti sul podio pure ‘IlPrOf3’ (€2.895) e ‘ginopaolo666’ (€1.379).

Poker online MTT 1 Marzo: Antonio Fragale vince il Need, secondo Giovanni Rizzo

Chiudiamo il nostro report, sui tornei online di ieri sera, con il solito Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (79 entries per 7.110 euro) che stavolta ha visto prevalere il regular di Chieti, ma che vive a Pescara, Antonio Fragale.

‘frakkalagan’, questo il suo nick sulla poker room con la picca rossa, ha avuto la meglio in heads up sul collega Giovanni ‘gioriz’ Rizzo (€1.293) e ha incassato i 1.731 euro del primo posto.

