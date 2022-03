Poker online MTT: Carnival Series d’oro per ‘RalphCifaretto’ e ‘holyjtiburon’, il Need lo vince ‘sapy000’

Poker online, i risultati dei tornei più giocati del venerdì sera. Shot per ‘RalphCifaretto’, ‘holyjtiburon’, ‘elmoro87’ e ‘Poldo181109’, tutti andati a segno nelle Carnival Series. Need for Speed a ‘sapy000’, che ha superato in heads up Donato ‘whitediabolic’ De Bonis.

Poker online MTT 4 Marzo: notte da leoni per ‘RalphCifaretto’ e ‘holyjtiburon’

Ma iniziamo il nostro report sugli MTT online dai 2 eventi più proficui delle Carnival Series, il Carnival Parade 6-Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito (432 entries) e lo Shark Buffet Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in e da oltre 33.000 euro di montepremi totale (742 entries).

Nel primo torneo l’ha spuntata, dopo quasi 7 ore di gioco, un super ‘RalphCifaretto’ che, tra moneta e taglie, si è assicurato più di 6.200 euro. L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo ‘verralamorte’, secondo per 4.373 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio ‘pupi444’, terzo classificato per 2.415 euro.

Il secondo l’ha invece portato a casa il regular ‘holyjtiburon’, primo per un bottino complessivo da quasi 5.000 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco pure ‘Montal92’ (€2.917), ‘Freogan’ (€1.895), ‘iGone25’ (€1.550), ‘Chateaux87’ (€1.304), Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli (€732), ‘FM4Real’ (€780) e ‘Jaysmooth77’ (€297).

Carnival Series: gli altri tornei…

E quella di ieri è stata anche la serata di ‘elmoro87’, che dopo aver battuto in heads up ‘vincirea’ (€2.667) si è messo in tasca un premio totale da 4.286 euro nell’affollato The Hitman Progressive KO 7-Max da 20 euro di buy in (1.942 entries per 34.956 euro), e di ‘Poldo181109’, assoluto protagonista nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (163 entries con 15.000 euro garantiti) dove ha avuto la meglio, per 3.283 euro, su ‘lellaa93’ (€1.964) e ‘Jison20’ (€1.431).

Non male nemmeno ‘BabbuinoBabbeo’ che si è portato a casa circa 3.000 euro di vincita grazie al deal, siglato con ‘GriffithV’ (€2.685) ed ‘AX6217487’ (€2.328), nell’evento Lightning Bolt 7-Max Turbo da 50 euro di buy in (424 entries con 20.000 euro garantiti).

Poker online MTT 4 Marzo: Need a ‘sapy000’, runner up Donato ‘whitediabolic’ De Bonis

Chiudiamo con il solito Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in, giocato in questa occasione in modalità Progressive KO 8-Max Turbo (60 entries), che ha registrato l’exploit si ‘sapy000’, primo per 2.017 euro, ai danni di un sempre ottimo Donato ‘whitediabolic’ De Bonis, runner up per 1.477 euro.

