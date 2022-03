Carnival Series: ‘nikkipale96’ comanda nel MAIN EVENT, successi per Samuele Pistis e Giacomo Grossi

Penultima giornata per le Carnival Series con il Main Event che registra il passaggio al Final Day di 392 player. Al momento comanda ‘nikkipale96’ su ‘clabig2’ e ‘CiruzzoDLP’. Intanto uno scatenato Samuele ‘sberlocchio’ Pistis si è già preso il MINI MAIN EVENT, a segno anche Giacomo ‘James90511’ Grossi nel Bolt.

Carnival Series: ‘nikkipale96’ punta il MAIN EVENT, ‘Sera247994’ ci prova nel Parade

Ma iniziamo il nostro report, sui tornei online della poker room con la picca rossa, dal Day1 del Main Event Progressive KO 8-Max, da 250 euro di buy in e da ben 400.000 euro in montepremi garantito (1.394 le entries con la registrazione tardiva che resterà attiva fino allo start del Day2), delle Carnival Series.

Per adesso, quando sono rimasti in gioco 392 player, troviamo in testa un super ‘nikkipale96’ con 703.741 gettoni virtuali e 911 euro già incassati con le taglie. Seguono nell’ordine ‘clabig2’, secondo con 684.792, ‘CiruzzoDLP’ con 684.792, ‘cont.SERBELLONI’ con 508.836, ‘br1Stars25’ con 508.270, ‘eduardomax70’ con 506.284, ‘mobruno’ con 491.174 e ‘Mistro7’, ottavo con quasi 490.000 gettoni.

E resta aperto, con 88 left, anche il Carnival Parade 8-Max Progressive KO da 100 euro di buy in e 100.00 euro in prize pool garantito (1.062 entries). A guidare il gruppo dei superstiti c’è ‘Sera247994’, primo con 1.140.984 gettoni, che precede i 2 regular Angelo ‘Castelli Ang’ Castelli, secondo con 1.042.650, e Fabrizio ‘PR0PRI0LUI’ Billi, terzo nel count con 924.590.

Carnival Series: Samuele ‘sberlocchio’ Pistis mette tutti knock out, suo il MINI MAIN EVENT

Intanto è già stato archiviato il MINI MAIN EVENT Progressive KO 8-Max da 20 euro di buy in e quasi 67.000 euro di montepremi totale (3.718 entries). Al termine di oltre 8 ore di gioco l’ha infatti spuntata il buon Samuele ‘sberlocchio’ Pistis. Il grinder sardo ha superato nello sprint decisivo i rivali ‘Vop4’ (€4.842) e ‘nnmicredi’ (€2.697) e si è così messo in tasca, tra moneta e taglie, più di 6.200 euro.

Shot anche per ‘Partenopeo899’ che si è invece portato a casa un premio complessivo da 7.825 euro nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max, da 50 euro di buy in (1.629 entries per 73.305 euro), dopo aver sconfitto in heads up il comunque positivo ‘MatJoke’ (€5.472). Sul podio è salito pure ‘qwerty104’ (€3.401) mentre si sono fermati sul più bello ‘C0RRADINA’ (€2.520) e Giacomo ‘James90511’ Grossi (€2.133).

Gli altri tornei…

E proprio Giacomo Grossi ha messo le mani nell’evento Lightning Bolt Progressive KO 7-Max Turbo da 50 euro di buy in (756 entries per 34.020 euro). ‘James90511’ ha avuto la meglio su ‘Mr_Qu4tR3F01L’ (€2.643) e ‘kikoman88’ (€1.875) ed ha incassato ben 5.574 euro tra knock out e bottino.

Da segnalare, infine, l’exploit del player ‘LaSignora70’ (€4.917), ai danni di ‘MoChuisle7’ (€3.572) e ‘Pikachu90’ (€1.604), nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (310 entries per 27.900 euro).

