Poker online MTT: a ‘cicciopastor’ il Main Event IPO, ‘getlucky93’ vola nell’iPokerRoyal

Secondo report sui tornei domenicali del poker online italiano con i risultati del Main Event IPO e del Master PKO ed i resoconti dei Day1 dell’iPokerRoyal e del Super Sunday.

Poker online: super shot per ‘cicciopastor’, suo l’atteso Main Event delle IPO

Ma iniziamo il nostro ultimo report sugli MTT online dalla splendida zampata piazzata da ‘cicciopastor’ in uno dei tornei più attesi, il Main Event, da 125 euro di buy in e da ben 100.000 euro di montepremi garantito (683 giocatori con 98 rebuy), delle IPO Series.

Il player di 888poker si è messo in tasca un bottino, davvero niente male, da 16.330 euro al termine di una maratona da quasi 11 ore di gioco. L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque ottimo ‘Cosma2021’, runner up per quasi 12.000 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio ‘Limphistory’, terzo classificato per 8.730 euro di premio.

Poker online: ‘Unwelcome55’ vince il Master PKO

E quella di ieri è stata anche la giornata di ‘Unwelcome55’, assoluto protagonista nel The Master PKO, da 100 euro di buy in (92 entries con 10.000 euro di montepremi garantito), di PartyPoker. Per lui è arrivata una vincita complessiva da 2.384 euro grazie allo sprint decisivo messo a segno ai danni dei rivali ‘C.Moltisanti’ (€1.305) e Giuseppe ‘P3ppruocc2S7’ Ruocco (€1.565).

Gli altri MTT della domenica…

Restano ancora aperti invece l’iPokerRoyal, da 200 euro di buy in e da 100.000 euro di prize pool garantito (393 entries con la registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Day2), ed il Super Sunday, da 100 euro di buy e da 20.000 euro di montepremi (221 entries).

Nel torneo targato iPoker comanda ‘getlucky93’, sugli altri 220 left del Day1, in virtù di uno stack da 588.339 gettoni virtuali. In quello del circuito People’s Poker, che al momento conta 74 superstiti, c’è invece in testa ‘ZARAKI87KENPACHI’, con 240.220 gettoni, su ‘pierop55’ (187.373) e ‘sorgesananaturale’ (173.700).

