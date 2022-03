Risultati PokerStars: ‘DevilMezavil’ da urlo, suo il Main Event delle Carnival Series. Il Parade va a ‘mr_lupon’, runner up Ale Meloni

Primo report di giornata con i risultati più importanti dei tornei online di PokerStars. Straordinario shot per ‘DevilMezavil’ che si è preso il Main Event delle Carnival Series. Ottimo anche ‘mr_lupon’ che ha vinto il Parade, dove si è piazzato secondo il buon Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni.

Risultati PokerStars 7 Marzo: ‘DevilMezavil’ mette tutto KO e vince il Main Event

Partiamo proprio dal torneo più “hot”, il MAIN EVENT Progressive KO 8-Max delle Carnival Series (250 euro di buy in e ben 400.000 euro di montepremi garantito), che nel suo Day2 ha registrato la cavalcata trionfare di ‘DevilMezavil’.

Il player di PokerStars si è liberato al Final Table dei rivali ‘IMuCkTheNut’ (€32.433), ‘Matte96M’ (€22.852), ‘mariocrys’ (€18.002), ‘I.Kurganov’ (€9.933), ‘jvoice’ (€8.600), ‘danyarcy76’ (€5.147) e ‘yamahar678’ (€4.270) e si è portato a casa più di 50.000 euro di bottino tra moneta e taglie. Niente da fare purtroppo per il chipleader del Day1 ‘nikkipale96’, che si è ritrovato fuori dai giochi in 49esima posizione con quasi 2.000 euro.

Risultati PokerStars 7 Marzo: Carnival Parade a ‘mr_lupon’, secondo ‘Ale.KJ24’

L’ha vinto invece ‘mr_lupon’, che si è messo in tasca un totale di 14.414 euro, il Carnival Parade 8-Max Progressive KO (100 euro di buy in e 100.000 euro in prize pool garantito).

Ha provato a fermarlo in tutti i modi il comunque ottimo Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni, che si è però dovuto accontentare del secondo posto e di un premio complessivo da 8.259 euro. Sul podio è salito pure l’altro regular Fabrizio ‘PR0PRI0LUI’ Billi, terzo per 5.191 euro, mentre si è fermato sul più bello ‘Sera247994’, quinto per 3.874 euro, che partiva da chipleader nel Day2.

Gli altri tornei…

E nella setata di ieri si sono giocati anche il Night on Stars da oltre 68.000 euro di montepremi totale (758 entries) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 11.880 euro (132 entries).

Nel primo l’ha spunata ‘missile91-92’, primo per 11.016 euro, su ‘TankerFlat’ (€7.879) e ‘Man0DeD10S’ (€5.637). L’altro torneo ha registrato l’exploit di ‘Pinacoteca’, per 2.544 euro tra knock out e moneta, ai danni di ‘cartaiomatto’ (€1.560) e ‘Luciotakes2’ (€1.137).

