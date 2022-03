Poker online MTT: Tommaso ‘FelafelWrappona’ Dilena fa la voce grossa nell’iPokerRoyal

Secondo e ultimo report di giornata, sui tornei del poker online italiano, con i risultati degli altri 2 domenicali e non solo…

Poker online MTT 7 Marzo: Tommaso Dilena vince l’iPokerRoyal

Iniziamo dal Day2 del torneone targato iPoker, il Royal da 200 euro di buy in e da ben 100.000 euro di prize pool garantito (460 entries), che ha alla fine ha registrato l’acuto di uno scatenato Tommaso ‘FelafelWrappona’ Dilena.

Il talentuoso regular della provincia di Udine, ma che vive a Malta, ha superato nello sprint decisivo ‘Erica1010’ (€11.827) ed ‘IsontoEliqhumayo’ (€6.334) e si è così messo in tasca, tra moneta e taglie, oltre 17.700 euro di bottino. Si è piazzato invece soltanto 45esimo, per 865 euro di premio, il chipleader del Day1 ‘getlucky93’.

Poker online MTT 7 Marzo: Super Sunday a ‘Pollly’

E passiamo all’altro domenicale, il Super Sunday da 100 euro di buy e da 20.000 euro in montepremi (221 entries), che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘Pollly’. Il player del network People’s Poker si è sbarazzato nelle battute finali dei rivali ‘assopoker123’ (€3.140) e ‘danip66’ (€2.210) e si è aggiudicato i 4.374 euro del primo premio.

Gli altri tornei: Colpo Grosso per ‘vedo1ecarte’

Chiudiamo con il solito Colpo Grosso del lunedì sera di 888poker (109 euro di buy in e 8.200 euro di montepremi totale) che questa volta ha visto trionfare il player ‘vedo1ecarte’, andato a segno per 2.047 euro, sui compagni di deal ‘Th3Rul3Mak3r’, runner up per 1.667 euro, e ‘Dormopoco1’, terzo classificato per 1.542 euro.

