Poker online MTT: NoS PKO a ‘bobofolle’, Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso si prende il Need for Speed

I risultati dei tornei più “importanti” del poker online. Super shot per ‘bobofolle’ che si è imposto nel Night on Stars PKO. Ottimi colpi anche per Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso, vincitore del Need, e per ‘vedo1ecarte’, andato nuovamente a segno nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 8 Marzo: ‘bobofolle’ fa il pieno nel NoS PKO

Ma iniziamo il nostro report dall’evento più cospicuo del martedì sera, il Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da ben 43.560 euro di montepremi totale (484 entries), che ha registrato il trionfo di uno scatenato ‘bobofolle’.

Il regular di PokerStars ha superato al Final Table i rivali ‘maxy18.F.’ (€4.169), ‘checkraise000’ (€2.673), ‘quartarone00’ (€3.296), ‘Davis_ITA’ (€1.622), ‘emmy2678’ (€815), ‘flolimon’ (€1.029) e ‘_DEN_755’ (€984), e si è così portato a casa quasi 7.000 euro di bottino tra moneta e taglie.

Poker online MTT 8 Marzo: Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso on fire nel Need

Sono andati invece al buon Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso i 2.101 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (101 entries per poco più di 9.000 euro in prize pool). Il grinder fiorentino ha avuto la meglio in heads up sul comunque positivo ‘Jison20’, secondo classificato per 1.555 euro. Sul podio è salito pure ‘zarate1984’, terzo per 1.151 euro.

Gli altri tornei: ancora un Colpo Grosso per ‘vedo1ecarte’

E chiudiamo con il solito Colpo Grosso di 888poker, 109 euro di buy e 8.700 euro di montepremi (87 entries totali), che è stato contrassegnato dall’ennesimo sprint vincente piazzato da ‘vedo1ecarte’.

Stavolta il già vincitore del torneo di lunedì si è ripetuto, per 2.446 euro di vincita, dopo aver siglato il deal con il runner up ‘Visvitos’ che ha incassato 1.895 euro. Niente accordo purtroppo per ‘7_Seven_7’, a cui sono andati i 1.227 euro del terzo premio.

