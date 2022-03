Poker online MTT: a ‘Matte96M’ il NoS del venerdì, successi anche per ‘fabriziopu85’ e ‘SleepN44’

Poker online, ecco il report con i risultati dei tornei più “hot” di ieri sera. Il Night on Stars l’ha vinto ‘Matte96M’ mentre ‘fabriziopu85’ e ‘SleepN44’ hanno rispettivamente timbrato nel Need PKO e nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 11 Marzo: ‘Matte96M’ fa la voce grossa nel NoS

Ma partiamo dal Night on Stars Progressive KO 8-Max, da 100 euro di buy in e da oltre 34.000 euro di montepremi totale (382 entries), dove è arrivato il trionfo di ‘Matte96M’.

Il player di PokerStars ha superato al Final Table i rivali ‘C0RRADINA’ (€3.309), ‘nellooo994’ (€2.306), ‘Spappazeus’ (€1.801), ‘francisco199’ (€931), ‘NK9292’ (€1.225), ‘TheMonsterHand5’ (€907) e ‘Poppins222’ (€724), e si è cosi messo in tasca più di 6.500 euro tra moneta e taglie.

Poker online MTT 11 Marzo: super ‘fabriziopu85’ nel Need for Speed

E’ andato invece a ‘fabriziopu85’, per 2.468 euro di bottino complessivo, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in e da 9.180 euro in prize pool (102 entries). L’ultimo ad arrendersi è stato ‘TiroVortice’, runner up per 1.366 euro, mentre si è fermato poco prima ‘PaoloBonolis61’, terzo classificato per 752 euro.

Gli altri tornei: Colpo Grosso a ‘SleepN44’

Chiudiamo il nostro report sui tornei online con il Colpo Grosso di 888poker, da 109 euro di buy in e da 8.700 euro di montepremi (58 iscriti e 29 rebuy), dove ‘SleepN44’ si è portato a casa più di 2.600 euro dopo aver battuto in heads up il comunque positivo ‘seiunbaffo’, andato in the money per 1.740 euro. Sul podio è salito pure ‘7_Seven_7’, premiato con 1.227 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.