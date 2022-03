Poker online MTT: ‘pokerangelo47’ punta l’Explosive Sunday, Colpo Grosso per ‘MaticPorygon’

Poker online MTT, secondo e ultimo report con i Day1 dell’Explosive Sunday e del Super Sunday ed i risultati finali del Colpo Grosso (Sale) e del Master PKO.

Poker online MTT 13 Marzo: ‘pokerangelo47’ vola nel Day1 dell’Explosive Sunday

Ma iniziamo il nostro resoconto, sui tornei online delle altre poker room, dall’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 50.000 di montepremi garantito (465 le entries con la registrazione tardiva che però resterà aperta fino allo start del Final Day) dove a fine Day1 è volato in testa ‘pokerangelo47’ con uno stack da 358.089 gettoni virtuali.

Alle sue spalle si è fatto strada ‘pippower’, secondo con 314.467, mentre un più staccato troviamo ‘nnnt’, terzo nel count con 197.990. In tutto sono 155 i player ancora in corsa per una prima moneta che al momento è di oltre 4.500 euro.

Poker online MTT 13 Marzo: ‘ZITIGNA00’ on fire nel Super Sunday

E’ invece ‘ZITIGNA00’ a guidare i 65 left del Super Sunday da 100 euro di buy in e da 20.000 euro di prize pool garantito (209 entries). Il player del circuito People’s Poker ha chiuso il Day1 con 336.710 gettoni e si è così messo dietro ‘BRAMACS’ (334.672) e ‘kazzon’ (181.388).

Gli altri tornei: Colpo Grosso a ‘MaticPorygon’, ‘v0gelfAlle_’ vince il Master PKO

Chiudiamo con i domenicali di 888poker e PartyPoker, il Sunday Sale – Colpo Grosso da 55 euro di buy in e da 26.500 euro di montepremi totale (394 player iscritti con 136 rebuy) ed il The Master PKO da 100 euro di buy i (78 entries con 10.000 euro garantiti), dove si sono rispettivamente già imposti ‘MaticPorygon’ e ‘v0gelfAlle_’.

Il primo si è assicurato un bottino da 4.238 euro dopo aver superato in volata i compagni di deal ‘Agattino561’, runner up per 3.526 euro, e ‘grosseto’, terzo cassificato per 3.143 euro. L’altro si è portato a casa quasi 2.700 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘The_Church’ (€1.583) e ‘Charlie300’ (€1.120).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.