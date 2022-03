Poker online MTT: Colpo Grosso per ‘tostovip’, ‘HarshTimes’ e ‘Ghilabau88’ puntano Explosive e Super Sunday

Poker online MTT, ecco il report con i domenicali delle altre sale italiane. Super shot per ‘tostovip’ che si è imposto nel Colpo Grosso Sunday mentre ‘Metin2’ è andato a segno nel Master PKO. Intanto ‘HarshTimes’ e ‘Ghilabau88’ si sono rispettivamente presi la vetta nell’Explosive e nel Super Sunday.

Poker online MTT 20 Marzo: ‘HarshTimes’ on fire nel Day1 dell’Explosive

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal flight dell’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da ben 50.000 euro in montepremi garantito (459 le entries con la registrazione tardiva che però resterà aperta fino allo start del Final Day), che ha registrato la leadership di uno scatenato ‘HarshTimes’ con 138 Left.

Il regular del network iPoker si è messo tutti dietro, grazie ad uno stack da 211.135 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada ‘Dagoluigi10’, secondo con 175.452, e ‘GHERARDOBA’, terzo con 170.795. Un po’ più staccati troviamo ‘Nellooo94’ con 166.655 e ‘SeSeeeee’ con 157.11.

Poker online MTT 20 Marzo: ‘Ghilabau88’ comanda nel Super Sunday

C’è invece ‘Ghilabau88’ in testa ai 69 left del Super Sunday da 100 euro di buy in e da 20.000 di prize pool (206 entries). Il player del circuito People’s Poker ha accumulato uno stack, da 247.803 gettoni, che gli ha permesso di tenere a bada i più vicini inseguitori, ‘laurofrance00’ con 195.635 e ‘2257684’ con 160.639.

Gli altri tornei: ‘tostovip’ fa il pieno, suo il Colpo Grosso Sunday

E chiudiamo con i 2 domenicali che sono andati già in archivio: il Colpo Grosso Sunday, da 109 euro di buy in e da 20.600 euro di montepremi totale (156 iscritti con 50 rebuy), ed il Master PKO, da 100 euro di buy in e da 8.730 euro in prize pool (80 partecipanti con 17 rientri).

Nel torneone targato 888poker l’ha spuntata il solito ‘tostovip’, primo per 4.610 euro, al ternine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i rivali ‘Elfideo3’, runner up per 3.296 euro, e ‘ROBY1234567’, terzo classificato per 2.355 euro. L’evento di PartyPoker l’ha invece vinto ‘Metin2’, primo per un premio complessivo tra moneta e taglie da 2.363 euro, su ‘Rita743’ (€998) e ‘XXXYYYY’ (€952).

