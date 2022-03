Report Tornei PokerStars: ‘manuelscolaro’ vince il Sunday Special, l’High Roller va a ‘nino4poker’

Report Tornei PokerStars 21 Marzo. L’ha vinto uno scatenato ‘manuelscolaro’ l’evento domenicale più importante, l’Half Price Sunday Special. Bel colpo anche per ‘nino4poker’ che si è preso l’High Roller dopo aver superato in heads up il comunque ottimo Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli.

Report Tornei PokerStars 21 Marzo: ‘manuelscolaro’ mette tutti KO, suo il Sunday Special

Ma partiamo dal torneo più “hot”, l’Half Price Sunday Special 8-Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da oltre 160.000 euro di montepremi totale (3.627 entries), dove alla fine l’ha spuntata un super ‘manuelscolaro’ che, tra taglie e moneta, si è portato a casa più di 14.000 euro.

Ha provato a fermarlo in tutti i modi ‘GabH24’, runner up per 13.615 euro, mentre ha mollato una volta salito sul podio ‘YesMan72’, terzo classificato per 5.842 euro. Malissimo il chipleader del Day1 ‘GNOK_YENOD’ che ha purtroppo chiuso lontantissimo dai migliori, in 151esima posizione, con un premio complessivo di appena 390 euro.

Report Tornei PokerStars 21 Marzo: ‘nino4poker’ on fire nel Day2 dell’High Roller

E’ andato invece a ‘nino4poker’ l’altro evento domenicale, l’Half Price High Roller 8-Max da 125 euro di buy in e da 70.200 euro in prize pool (624 entries).

Il player della poker room con la picca rossa si è messo in tasca gli 11.518 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, anche il buon Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli, secondo per 8.256 euro, Daniele ‘danieledefeo’ De Feo, quarto per 4.242 euro, ed un Luca ‘KILLUCK’ Daelli che ha chiuso sesto per 2.179 euro.

Gli altri MTT: NoS e Need PKO a ‘papagiova57’ e ‘maffo85’

Terminiamo il nostro resoconto con i 2 tornei più rappresentativi del lunedì sera targato PokerStars, il Night on Stars (764 entries per quasi 70.000 euro di montepremi) ed il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (155 entries per 13.950 euro in prize pool).

Nel primo si è imposto il player ‘papagiova57’, primo per 11.103 euro di vincita, su ‘DevilMezavil’ (€7.942) e ‘Gommaman’ (€5.681). Il secondo ha registrato l’exploit di ‘maffo85’, per 3.421 euro totali, ai danni di ‘wetrytheblow’ (€1.725) e ‘Kelevra0000’ (€977).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.