Poker online MTT: ‘Evanz94’ ed ‘ernypotter’ a segno nei domenicali, Colpo Grosso per ‘m4g1c99’

Poker online MTT, secondo e ultimo report con i risultati degli altri domenicali e del Colpo Grosso del lunedì sera. Ecco come sono andati…

Poker online MTT 21 Marzo: l’Explosive lo vince ‘Evanz94’, 21° il chipleader del Day1 ‘HarshTimes’

Ma partiamo dal torneone targato iPoker, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da ben 50.000 euro in montepremi garantito (529 entries), che alla fine del Day2 ha visto trionfare ‘Evanz94’ per 8.741 euro tra moneta e knock out.

L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque ottimo ‘mrdimas’, secondo per quasi 6.000 euro, mentre si è ritrovato fuori dai giochi una volta salito sul podio il player ‘SeSeeeee’, terzo per 2.517 euro. Ha chiuso invece soltanto 21esimo il chipleader del Day1 ‘HarshTimes’, che è andato comunque in the money per 373 euro complessivi.

Poker online MTT 21 Marzo: ‘ernypotter’ fa la magia, suo il Super Sunday

E passiamo all’altro evento domenicale, il Super Sunday, da 100 euro di buy in e da 20.000 di prize pool (206 entries), del circuito People’s Poker.

In questo caso ad assicurarsi la vittoria, ed i 4.374 euro del bottino, è stato il magico ‘ernypotter’ che in volata ha superato i rivali ‘iMsoOsicK’, secondo per 3.140 euro, e ‘splinterrrr’, terzo per 2.210 euro. Male anche qui il leader del Day1, ‘Ghilabau88’, che si è ritrovato out lontano dai migliori con un premio di appena 186 euro.

Gli altri tornei: a ‘m4g1c99’ il Colpo Grosso del lunedì sera

Chiudiamo con il torneo più importante del lunedì sera targato 888poker, il Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 8.200 euro di montepremi (53 iscritti con 29 rebuy), che è stato contrassegnato dall’acuto di ‘m4g1c99’.

Il vincitore si è messo in tasca i 2.451 euro del primo posto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘floyox37off’ (€1.631) ed il terzo classificato ‘6Lalor8’ (€1.147).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.