SCOOP 2022: SUNDAY MILLION ad ‘Amen90’, runner up Pasquale ‘Ov3rthinking’ De Caprio. ‘BIGmamaXX’ vince l’HIGH ROLLER

Report Tornei PokerStars 28 Marzo, SCOOP 2022 – Alla fine è andato al piemontese ‘Amen90’, che ha superato in heads up il campano Pasquale ‘Ov3rthinking’ De Caprio, il SUNDAY MILLION da oltre 1,2 milioni di euro in montepremi.

Super shot per ‘Amen90’ che, al termine di un avvincente Day2, si è preso il SUNDAY MILLION 8-Max Progressive KO (SCOOP-002 High), da 250 euro di buy in e da 1.214.325 euro di montepremi totale (5.397 le entries), targato Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2022. Il piemontese ha avuto la meglio in heads up sul regular di Sessa Aurunca, Pasquale ‘Ov3rthinking’ De Caprio, e si è così portato a casa ben 114.388 euro tra moneta e taglie.

Ha incassato invece un premio complessivo da 80.755 euro il runner up, che può considerarsi comunque soddisfatto per l’ottimo risultato. Sul podio è salito pure ‘PROJECT125’, terzo per 43.175 euro, mentre è andata male purtroppo al chipleader del Day1, ‘gianlu1234’, che ha chiuso lontanissimo dai migliori, in 111esima posizione, con un premio di consolazione da 1.879 euro.

Arichiviato anche l’altro torneo da 2 giorni, lo SCOOP-002 Low (Spring Greatness 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da 151.650 euro di prize pool (3.370 entries), che ha visto trionfare il player ‘DipazziA’. Il vincitore si è messo in tasca più di 16.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, i 2 grinder Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni (€10.625) e Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi (€6.441).

SCOOP 28 Marzo 2022: ‘BIGmamaXX’ fa il pieno nell’HIGH ROLLER

E passiamo ai tornei High cominciati, e già conclusi, nella giornata di ieri. Partiamo dallo SCOOP-007, lo SPRING HIGH ROLLER 8-Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da 72.450 euro di montepremi (322 entries), dove è arrivato l’exploit di ‘BIGmamaXX’, primo per 14.162 euro tra knock out e moneta, ai danni di ‘put3c4’ (€7.450) e ‘GambleroRed’ (€4.129).

L’ha vinto invece ‘Peppe0714’ (€14.398), dopo aver bruciato allo sprint i compagni di deal Mattia ‘Cheever91’ Baccassino (€8.896) e ‘fabryXXio’ (€10.294), lo SCOOP-006, il Primetime Battle 8-Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da quasi 140.000 euro di prize pool (1.236 entries).

Successi, infine, per ‘Gigggi55’ (€9.091) nello SCOOP-005, il Daily Starter 8-Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 90.810 euro di montepremi (2.018 entries), e per il buon ’87enzobiond87′ (€4.225) nello SCOOP-008, l’Oversize Hyper Blast 6-Max Progressive KO da 25 euro di buy in e da 30.780 euro di prize pool (1.368 entries).

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo con i tornei SCOOP dal buy in più accessibile, dove si sono registrati, nell’ordine, i trionfi di Nicola ‘jackreraise’ Sasso (€3.231) nello SCOOP-005 da 10 euro di buy in (3.696 entries per 33.264 euro), Fabrizio ‘PR0PRI0LUI’ Billi (€7.072) nello SCOOP-006 da 25 euro di buy in (2.754 entries per 61.965 euro), ‘babyiris2022’ (€6.041) nello SCOOP-007 da 50 euro di buy in (834 entries per 37.530 euro) e ‘gallonero79’ (€1.090) nello SCOOP-008 da 5 euro di buy in (2.572 entries per 11.574 euro).

