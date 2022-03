Poker online MTT: ‘BagOfMushrooms’ stende tutti nell’Explosive, il Sunday Light è di ‘rigano888’

Poker online, ecco il report con i tornei della altre poker room. Un ottimo ‘BagOfMushrooms’ ha messo tutti knock out nell’Explosive mentre ‘rigano888′ si è preso il Sunday Light. E’ andato a segno anche ‘7_Seven_7’, ancora una volta protagonista nel Colpo Grosso.

Poker online MTT 28 Marzo: ‘BagOfMushrooms’ detta legge nell’Explosive Sunday

Ma iniziamo il nostro report dal Day2 del domenicale targato iPoker, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da oltre 50.000 euro di montepremi totale (555 entries), che ha incoronato un ottimo ‘BagOfMushrooms’. Per lui è arrivata una vincita complessiva da 8.188 euro, tra moneta e taglie, al termine dell’heads up giocato contro ‘Ruscyu’, secondo classificato per poco più di 5.000 euro.

Sul podio è salito/a anche ‘Maria69xxx’, terzo/a per 3.862 euro,mentre ha chiuso purtroppo lontanissimo dai migliori, in 24esima posizione, il chipleader del Day1 ‘frabbio81’, andato comunque in the money per 243 euro complessivi.

Poker online MTT 28 Marzo: Sunday Light a ‘rigano888’

E passiamo al secondo e ultimo torneo domenicale, il Sunday Light da 50 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool garantito (332 entries), che ha registrato a fine Day2 l’acuto di ‘rigano888’ che si è così assicurato i quasi 3.000 euro del primo posto.

Il player del circuto People’s Poker ha superato in volata i colleghi ‘TEREA112’, runner up per 2.145 euro, e ‘mathjunk’, terzo classificato per 1.511 euro.

Gli altri tornei: ‘7_Seven_7’ di nuovo a segno nel Colpo Grosso

Chiudiamo con l’MTT più importante del lunedì sera di 888poker, il Colpo Grosso da 109 euro di buy in e da 7.900 euro in montempremi (51 iscritti con 28 rebuy), che è stato contrassegnato ancora una volta dal successo di ‘7_Seven_7’. Stavolta il regular ha sconfitto nelle fasi finali i rivali ‘Tozyzy.28’ (€1.571) e ‘cianquillo78’ (€1.114) ed ha messo le mani sul bottino da 2.361 euro.

