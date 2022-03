Poker online MTT 29 Marzo: ‘torakiki93’ timbra il Need, ‘TattiBarletta’ firma il Martedì Rebuy

Poker online, non solo SCOOP nella serata di ieri. Si sono infatti giocati anche il Need for Speed Turbo, il Martedì Rebuy ed il solito Colpo Grosso. Ecco i risultati…

Poker online MTT 29 Marzo: Need for Speed a ‘torakiki93’

Ma partiamo dal Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in e da 10.350 di montepremi totale (115 entries), che è stato contrassegnato dall’acuto di ‘torakiki93’.

Il player di PokerStars ha sconfitto al Final Table i colleghi ‘LAFAL10’ (€1.771), ‘iostefano’ (€1.311), ‘Bolza7’ (€970), ‘Vop4’ (€718), ‘Kelevra0000’ (€531), ‘al20be’ (€393), Antonio ‘MagicaPicca1’ Mula (€291) e ‘SEKKA4EVA’ (€257), e si è così aggiudicato i 2.392 euro del bottino.

Poker online MTT 29 Marzo: ‘TattiBarletta’ brilla nel Martedi Rebuy

E passiamo al torneo del network iPoker, il Martedi Rebuy da 20 euro di buy in e da quasi 20.000 euro in prize pool (539 entries), che ha invece registrato il successo di ‘TattiBarletta’, primo per 3.755 euro, su ‘Antoniotranky’ (€2.359), ‘DottorCane’ (€1.637), ‘Zeldris713’ (€1.252), ‘eliabmw’ (€963), ‘bidella29’ (€712), ‘p3sk’ (€520), ‘clumsypaw’ (€424) e ‘LAPULCE18’ (€327).

Gli altri tornei: il Colpo Grosso lo vince ‘6Lalor8’

Terminiamo il nostro resoconto con il solito Colpo Grosso targato 888poker, 109 euro di buy in e 7.700 euro in montepremi (51 iscritti con 26 rebuy), dove questa volta si è imposto ‘6Lalor8’, andato a segno per 1.928 euro, sui compagni di deal ‘snucci__8’, runner up per 1.346 euro, e ‘Th3Rul3Mak3r’, terzo classificato per 1.644 euro.

