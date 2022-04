Report Tornei SCOOP 31 Marzo 2022: notte da leoni per ‘dario6990’ e ‘K.Plasmadash’, bene Guido Pieraccini

Report Tornei Online – Quinta giornata di SCOOP contrassegnata dagli acuti di ‘dario6990’ e ‘K.Plasmadash’ negli eventi High più “hot”. E’ andato alla grande anche Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini, vincitore dell’evento 17 Low.

Report Tornei SCOOP 31 Marzo 2022: ‘dario6990’ e ‘K.Plasmadash’ on fire negli Eventi High

Ma partiamo dai 2 MTT più importanti della serata di ieri, lo SCOOP-16 High (Primetime Battle 8-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 110.000 euro di montepremi totale (1.005 entries) e lo SCOOP-17 High (SPRING HIGH ROLLER 8-Max Progressive KO) da 250 euro di buy in e da 87.750 euro in prize pool (390 entries).

Nel primo l’ha spuntata uno scatenato ‘dario6990’, su ‘polpettabear’ (€10.398) e ‘MoChuisle7’ (€4.922), che si è così assicurato, tra moneta e taglie, un premio complessivo da ben 13.699 euro. Nell’altro è invece arrivato l’exploit di ‘K.Plasmadash’, primo per 14.294 euro complessivi, ai danni di ‘put3c4’ (€9.261) e ‘Jhowen55’ (€5.464).

Report Tornei SCOOP 31 Marzo 2022: negli High successi anche per ‘Freogan’, ‘Ste4L7H’ e ‘Poppins222’

Ed in serata si sono giocati altri 3 tornei High. Nello SCOOP-15 (Daily Starter 8-Max Progressive KO), da 50 euro di buy in e da 56.700 euro di montepremi (1.260 entries), si è imposto il buon ‘Freogan’ (€7.848) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘andy94milan’ (€5.327) ed il terzo classificato ‘SpAccio3rba’ (€2.534).

Lo SCOOP-18 (Oversize Hyper Blast 6-Max Progressive KO), da 25 euro di buy in e da poco più di 27.400 euro in prize pool (1.219 entries), ha visto trionfare ‘Ste4L7H’, per 3.514 euro di vincita, su ‘Kyashan90’ (€2.391) e ‘Ragu67’ (€1.185), mentre ‘Poppins222’ si è aggiudicato, per più di 5.400 euro, lo SCOOP Special (Bounty Calamity Turbo 6-Max Big Knockouts) da 75 euro di buy in e da 33.277 euro di montepremi (493 entries).

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo, come sempre, con gli eventi dal buy in più “abbordabile”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘Salvarnold’ (€4.706) nello SCOOP-15 da 10 euro di buy in (5.539 entries per quasi 50.000 euro), ‘panfro0’ (€6.527) nello SCOOP-16 da 25 euro di buy in (2.395 entries per 53.887 euro), Guido ‘POGGIAIOLO’ Pieraccini (€5.027) nello SCOOP-17 da 50 euro di buy in (784 entries per 35.280 euro) e di ‘GioDav93’ (€1.253) nello SCOOP-18 da appena 5 euro di buy in (2.455 entries per 11.047 euro).