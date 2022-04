Report tornei online – Sui libri la 12esima giornata di SCOOP (Spring Championship of Online Poker). Ecco tutti i risultati…

Report Tornei SCOOP 7 Aprile 2022: Alessio Pini mette tutti Knock Out nel Primetime Battle High

Partiamo dall’MTT più cospicuo della serata di ieri, lo SCOOP-40 High (Primetime Battle 8-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi (889 entries), che ha registrato la vittoria di Alessio ‘Alecigna’ Pini. Il regular livornese ha superato in heads up il comunque ottimo Luca ‘KILLUCK’ Daelli, secondo per 7.138 euro, e si è così messo in tasca più di 13.800 euro grazie alle taglie. Sul podio è salito pure ‘TheToad33′, terzo per 6.235 euro.

E’ andato invece a ‘This is soo2019’, primo per 11.581 euro complessivi, l’altro evento clou di giornata, lo SCOOP-41 High (SPRING HIGH ROLLER 7-Max Progressive KO) da 250 euro di buy in e da 58.275 euro in prize pool (259 entries). Qui il ruolo di runner up è toccato a ‘lapaletta163’ (€7.489) mentre ha chiuso terzo ‘annafaty1’ (€4.134).

Report Tornei SCOOP 7 Aprile 2022: back to back per Jackson Genovesi, lo SPECIAL High va ad Ale Sarro

E sempre in serata si sono giocati ancora 3 eventi High con lo SCOOP-42, il No Limit Hold’em Spring Omaha 6-Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool (233 entries), che è stato contrassegnato dal clamoroso back to back di Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi. Il vincitore dello SCOOP SPECIAL High di mercoledì si è concesso il bis incassando un plus da 2.682 euro.

Negli altri 2, lo SCOOP-39 (Daily Starter 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da 50.000 euro di montepremi garantito (1.047 entries) e lo SCOOP SPECIAL (Bounty Calamity Turbo 6-Max Big Knockouts) da 75 euro di buy in e da 28.350 euro di montepremi totale (420 entries), si sono rispettivamente imposti ‘Gaza Sparta9’, per 5.314 euro, ed il buon Alessandro ‘xJaNdRo27x’ Sarro (foto copertina), per 5.678 euro.

I vincitori degli eventi LOW

Chiudiamo con gli MTT dal buy in più “soft”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘LoSculatone’ (€3.767) nello SCOOP-39 da 10 euro di buy in (4.237 entries per 38.133 euro), ‘stukidhungar’ (€5.414) nello SCOOP-40 da 25 euro di buy in (2.142 entries per 48.195 euro), ‘piunco72’ (€4.652) nello SCOOP-41 da 50 euro di buy in (667 entries per 30.015 euro), ‘leobrati’ (€718) nello SCOOP-42 da 10 euro di buy in (688 entries per 6.192 entries) e di ‘an3rchy333’ (€2.521), dopo un deal a 3, nello SCOOP SPECIAL da 20 euro di buy in (1.175 entries per 21.150 euro).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.