Poker online, ecco il report con i domenicali delle altre room. Restano aperti l’Explosive ed il Super Sunday (stasera i Day2) mentre ‘leazhen15’ e ‘BlacKKdomo97’ si sono già imposti nel Sunday Sale Colpo Grosso e nel Master PKO.

Poker online MTT 10 Aprile 2022: ‘probubba777’ e ‘PUNISHER0’ puntano Explosive e Super Sunday

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dagli altri 2 domenicali rimasti aperti, l’Explosive Sunday da 100 euro di buy in e da 50.000 euro di montepremi garantito (475 entries) ed il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool garantito (141 entries).

Nel torneo targato iPoker, dove sono rimasti al momento in corsa 157 player (la registrazione tardiva resterà attiva fino allo start del Day2), è volato in testa un super ‘probubba777’ che ha chiuso il Day1 con 220.018 chips. E’ invece ‘PUNISHER0’, con 228.596, a guidare i 51 left dell’evento del circuito People’s Poker.

Gli altri tornei della domenica: Colpo Grosso per ‘leazhen15’, ‘BlacKKdomo97’ vince il Master

E chiudiamo con i 2 MTT online che hanno già trovato un padrone, il Sunday Sale Colpo Grosso da 55 euro di buy in e da oltre 20.000 euro di montepremi totale (299 player iscritti con 112 rebuy) ed il Master PKO da 100 euro di buy in e da 6.120 euro in prize pool (57 giocatori più 11 re-entries).

Nell’evento di 888poker l’ha spuntata ‘leazhen15’, primo per un bottino da 4.165 euro, su ‘Billaki888’ (€3.011) ed il buon Federico ‘fedeanse’ Anselmi (€2.184). Il domenicale di PartyPoker l’ha vinto ‘BlacKKdomo97’, per 2.161 euro di premio complessivo tra moneta e taglie, dopo aver battuto in heads up ‘falko69910’ (€850).

