Report tornei online, sui libri la 16esima giornata di SCOOP 2022. Ottimi colpi per ‘elpingus77’ e ‘I.Kurganov’, protagonisti nei domenicali. Negli High sono andati a segno anche Gabriele ‘KingMAvE911’ Re, Alessio ‘AleAsto2’ Astone, ‘boborekoko’ ed un Fabio ‘sturbao’ Sturba in gran spolvero.

Report Tornei SCOOP 11 Aprile 2022: a ‘elpingus77’ ed ‘I.Kurganov’ i 2 domenicali

Ma iniziamo il nostro resoconto dai due MTT partiti domenica, lo SCOOP-50 High (Primetime Battle 8-Max Progressive KO) da 125 euro di buy in e da oltre 130.000 euro di montepremi (1.193 entries) e lo SCOOP-51 High (SPRING HIGH ROLLER 7-Max Progressive KO) da 250 euro di buy in e da 83.925 euro in prize pool (373 entries).

Nel primo, al termine di un avvincente Day2, l’ha spuntata ‘elpingus77’ per 15.469 euro di bottino tra moneta e taglie. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘Andry_1288’, runner up per 12.381 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio ‘Nitr07’, terzo per 8.338 euro. Soltanto 38esimo il chipleader del Day1 ‘sarafand1’, andato in the money per 728 euro complessivi.

Il secondo l’ha invece portato a casa ‘I.Kurganov’, per 14.152 euro di premio totale, grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni dei comunque bravi Raffaele ‘raffibiza’ Sorrentino (€9.726) e ‘Gioan9’ (€5.697). Qua è andata meglio al leader del Day1 ‘foxpeppefox’, che ha chiuso settimo per 2.832 euro.

Report Tornei SCOOP 11 Aprile 2022: Gabriele Re on fire, back to back per Fabio Sturba

E passiamo agli eventi High giocati e già conclusi nella serata di ieri. Nello SCOOP-54 (Primetime Battle 8-Max Progressive KO), da 125 euro di buy in e da 103.725 euro di montepremi (922 entries), si è imposto il regular della provincia di Torino, Gabriele ‘KingMAvE911’ Re, che si è così assicurato 15.641 euro di vincita.

E’ andato di nuovo a segno, dopo il trionfo di domenica nello SCOOP-52 High, lo scatenato Fabio ‘sturbao’ Sturba che ha incassato altri 11.553 euro nello SCOOP-55 (SPRING HIGH ROLLER 7-Max Progressive KO) da 250 euro di buy in e da 57.150 euro in prize pool (254 entries).

Vittorie, infine, per Alessio ‘AleAsto2’ Astone (€6.946) nello SCOOP-53 (Daily Starter 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da quasi 55.000 euro di montepremi (1.222 entries) e per ‘boborekoko’ (€2.734) nello SCOOP-56 (Oversize Hyper Blast 6-Max Progressive KO) da 25 euro di buy in e da 24.862 euro in prize pool (1.105 entries).

I vincitori degli eventi LOW

Terminiamo il nostro report, come sempre, con i tornei dal buy in più “abbordabile”, quelli Low, dove sono arrivati, nell’ordine, i successi di ‘ludo24516’ (€3.635) nello SCOOP-53 da 10 euro di buy in (4.389 entries per 39.501 euro), ‘LonelyBoy99’ (€6.029) nello SCOOP-54 da 25 euro di buy in (2.308 entries per 51.930 euro), Marco ‘Peraz77’ Perra (€4.832) nello SCOOP-55 da 50 euro di buy in (745 entries per 33.525 euro) e di ‘Maravilla011’ (€1.227) nello SCOOP-56 da 5 euro di buy in (2.337 entries per 10.516 euro).

