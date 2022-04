Poker online MTT, secondo e ultimo report con i risultati delle altre room. Shot per ‘gatinho89’ nell’Explosive mentre ‘ghedaffi72’ è andato a segno nel domenicale di People’s.

Poker online MTT 11 Aprile 2022: ‘gatinho89’ stende tutti e vince l’Explosive Sunday

Partiamo dal network iPoker e, nel dettaglio, dall’Explosive Sunday, da 100 euro di buy in e da ben 50.000 euro di montepremi garantito (537 entries), dove si è stavolta imposto ‘gatinho89’, primo per 7.400 euro di premio tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche ‘KaiohShin7’ (€6.369), ‘FabrizioMilano’ (€2.743), ‘raffoneps’ (€2.397), ‘LetsGoAEOO’ (€1.812), ‘panfro’ (€1.350), ‘dangerose’ (€847), ‘LoreMasta’ (€1.625) e ‘Testazzax’ (€743).

Male ‘probubba777’, il chipleader del Day1 ha infatti chiuso soltanto 14esimo per 541 euro complessivi.

Poker online MTT 11 Aprile 2022: ‘ghedaffi72’ si prende il Super Sunday

L’ha vinto invece ‘ghedaffi72’ il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 15.000 euro in prize pool garantito (141 entries). Il player del circuito People’s Poker si è sbarazzato in heads up del rivale ‘interclubcarma0, secondo per 2.448 euro, e si è così messo in tasca i 3.429 euro del bottino. Sul podio è salito pure ‘chiappuzzoo’, in the money per 1.761 euro.

E’ andata meglio, in questo caso, al leader del Day1 ‘PUNISHER0’, che si è comunque guadagnato l’ultimo tavolo e poi un settimo posto da 540 euro.

Colpo Grosso per Eccomiqua

Chiudiamo con il Colpo Grosso (80 entries totali) del lunedì sera targato 888poker, che è stato contrassegnato dall’exploit di ‘Eccomiqua’. Il regular ha superato in volata il collega ‘marrapa81’ (€1.600) ed ha incassato i 2.400 euro del primo premio. Terzo ‘barbiere981’ (€1.128).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.