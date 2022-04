Report tornei online, archiviata un’altra giornata di SCOOP 2022. Da segnalare l’incredibile doppietta messa a segno da Gennaro ‘xerin95’ D’Amato, vincitore degli eventi 59 High e 58 Low.

Report Tornei SCOOP 12 Aprile 2022: ‘Giangi503’ firma il major

Ma partiamo dal major della serata, lo SCOOP-58 High (Primetime Battle) da 125 euro di buy in e da quasi 74.000 euro di montepremi (657 entries), dove si è imposto ‘Giangi503’.

Il regular della poker room con la picca rossa ha superato al Final Table i rivali ‘JokerGino’ (€8.797), Marcello ‘Cavendramin’ Miniucchi (€6.350), ‘Errobet’ (€4.583), ‘davidedue’ (€3.308), ‘CINZIAVINCENZO’ (€2.388), ‘Mr.Squid92’ (€1.723), ‘fabiio555’ (€1.244) e ‘Pepitostars’ (€898), e si è così assicurato la prima moneta da 12.189 euro.

Report Tornei SCOOP 12 Aprile 2022: super Gennaro D’Amato, vince anche ‘candidopenni’

E passiamo agli altri 2 eventi High che si sono giocati ieri, lo SCOOP-57 (Daily Starter 8-Max Progressive KO) da 50 euro di buy in e da 44.640 euro in prize pool (992 entries) e lo SCOOP-59 High (The Sprint Turbo 8-Max) da 50 euro di buy in e da 25.155 euro di montepremi (559 entries).

Nel primo l’ha spuntata ‘candidopenni’, per 5.620 euro tra moneta e taglie, su ‘MarcoAF22’ (€4.093) e ‘iWASaBOT’ (€2.264). Nel secondo è invece arrivato il trionfo del grinder di Brusciano (provincia di Napoli) Gennaro ‘xerin95’ D’Amato (Foto Copertina), per 4.220 euro di bottino, ai danni di ‘Samu94400’ (€3.066) e ‘pluto15176’ (€2.227).

I vincitori degli eventi LOW

Terminiamo il nostro report, come sempre, con i tornei dal buy in più “leggero”, quelli Low, dove sono arrivati i successi di ’87enzobiond87′ (€2.262) nello SCOOP-59 da 10 euro di buy in (1.741 entries per 15.669 euro), ‘NHMJRM93’ (€3.705) nello SCOOP-57 da 10 euro di buy in (4.176 entries per 37.584 euro) e di uno scatenatissimo Gennaro ‘xerin95’ D’Amato (€5.409), già vincitore dello SCOOP-59 High, nello SCOOP-58 da 25 euro di buy in (1.666 entries per 37.485 euro).

